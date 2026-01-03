Прокурорка назвала причину пожежі у швейцарському барі, де загинуло 40 людей

Пожежа почалася з бенгальських вогнів, які були прикріплені до пляшок шампанського, заявила Беатріс Піллу

Швейцарія (Фото: Alessandro Della Valle / EPA)

Пожежа, яка охопила бар на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана, внаслідок якої загинуло щонайменше 40 людей, ймовірно, почалася через те, що бенгальські вогні тримали занадто близько до стелі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на прокурорку кантону Вале Беатріс Піллу.

Слідчі оглядають почорнілі руїни закладу, вивчають відео в соціальних мережах і опитують свідки, які вижили, в пошуках пояснень, як пожежа почалася і так швидко поширилася.

Свідки розповіли, що бачили, як бармени несли бенгальські вогні, прикріплені до пляшок шампанського. Піллу заявила, що це є однією з головних версій, яка, видно, зміцнюється.

"Все вказує на те, що пожежа почалася з бенгальських вогнів, які були прикріплені до пляшок шампанського і переміщені занадто близько до стелі", – сказала прокурорка.

Вона уточнила, що вогонь поширився дуже швидко. Однак, слідчі розглядають кілька гіпотез, і жоден сценарій не виключений, сказала посадовиця.

Розслідування також буде зосереджено на попередніх ремонтних роботах у барі Constellation та використаних матеріалах, наявності адекватних систем пожежогасіння та шляхів евакуації, а також кількості людей, які перебували там, коли почалася пожежа.

Піллу додала, що слідчі вивчають звукопоглинальну піну в стелі підвалу, щоб оцінити, чи відповідає вона нормам, чи санкціонували її встановлення посадові особи і яку роль вона відіграла у швидкому поширенні вогню.

Жак Моретті, один із власників бару, заявив у п'ятницю, що ремонт був проведений "відповідно до правил". Він додав, що заклад перевірявся не щороку, а тричі за останні 10 років.