Прокурор назвала причину пожара в швейцарском баре, где погибли 40 человек

Швейцария (Фото: Alessandro Della Valle / EPA)

Пожар, охвативший бар на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, вероятно, начался из-за того, что бенгальские огни держали слишком близко к потолку. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокурора кантона Вале Беатрис Пиллу.

Следователи осматривают обугленные руины заведения, изучают видео в социальных сетях и опрашивают выживших свидетелей в поисках объяснений того, как начался пожар и так быстро распространился.

Свидетели рассказали, что видели, как бармены несли бенгальские огни, прикрепленные к бутылкам шампанского. Пиллу заявила, что это одна из основных версий, которая, по-видимому, подтверждается.

"Все указывает на то, что пожар начался из-за бенгальских огней, которые были прикреплены к бутылкам шампанского и перемещены слишком близко к потолку", – сказала прокурор.

Она уточнила, что огонь распространялся очень быстро. Однако, по словам чиновницы, следователи рассматривают несколько версий, и ни один сценарий не исключается.

Расследование также будет сосредоточено на предыдущих ремонтных работах в баре Constellation и использованных материалах, наличии адекватных систем пожаротушения и путей эвакуации, а также на количестве людей, находившихся там, когда начался пожар.

Пиллу добавила, что следователи изучают звукопоглощающую пену в потолке подвала, чтобы оценить, соответствует ли она нормам, санкционировали ли ее установку должностные лица и какую роль она сыграла в быстром распространении огня.

Жак Моретти, один из владельцев бара, заявил в пятницу, что ремонт был проведен "в соответствии с правилами". Он добавил, что заведение проверялось не ежегодно, а трижды за последние 10 лет.