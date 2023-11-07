Путін вийшов із договору про скорочення озброєнь у Європі. Країни НАТО зупиняють участь теж

Країни-члени Організації північноатлантичного договору (НАТО) засудили вихід Росії з договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) й оголосили про призупинення участі у ньому у відповідь. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Там повідомили, що ДЗЗСЄ був основою євроатлантичної архітектури безпеки, однак ситуація, за якої держави-учасниці Альянсу дотримуються договору, а Росія – ні, "була б нежиттєздатною".

"Тому, як наслідок, держави-учасниці ДЗЗСЄ мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом", – йдеться в повідомленні.

Рішення підтримали всі члени НАТО.

ДОВІДКА. Договір про звичайні збройні сили в Європі було підписано 19 листопада 1990 року в Парижі 22 державами. Це угода між країнами НАТО й Організацією Варшавського договору. Цей договір передбачає обмеження п'яти категорій озброєнь і техніки: танків, ББМ, артилерії калібром понад 100 мм, літаків та ударних вертольотів, а також обмін інформацією й регулярні інспекції у країнах-учасницях.

Наголошується, що члени Альянсу "залишаються єдиними у своїй відданості ефективному контролю над звичайними озброєннями як ключовому елементу євроатлантичної безпеки".

Читайте також: Директор Центру кібероборони НАТО: РФ намагається атакувати всюди, де може

Альянс продовжуватиме консультуватися й оцінювати наслідки нинішніх безпекових умов і їхній вплив на безпеку НАТО.

РФ призупинила участь у договорі указом диктатора Володимира Путіна ще у 2007 році. У 2015-му вона оголосила про зупинення участі у засіданнях спільної консультативної групи, але формально залишилася учасником договору.

7 листопада 2023 року Росія остаточно "без жалю і з упевненістю у своїй правоті" вийшла з договору.

25 жовтня 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що деякі інвестори вважають підтримку оборонної промисловості "неетичною".

27 жовтня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни НАТО мають бути готовими до агресії з боку Росії.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.