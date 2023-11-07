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Путін вийшов із договору про скорочення озброєнь у Європі. Країни НАТО зупиняють участь теж

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 14:55
Путін вийшов із договору про скорочення озброєнь у Європі. Країни НАТО зупиняють участь теж - Фото
Фотоколаж: Depositphotos

Країни-члени Організації північноатлантичного договору (НАТО) засудили вихід Росії з договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) й оголосили про призупинення участі у ньому у відповідь. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Там повідомили, що ДЗЗСЄ був основою євроатлантичної архітектури безпеки, однак ситуація, за якої держави-учасниці Альянсу дотримуються договору, а Росія – ні, "була б нежиттєздатною".

"Тому, як наслідок, держави-учасниці ДЗЗСЄ мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом", – йдеться в повідомленні.

Рішення підтримали всі члени НАТО.

ДОВІДКА. Договір про звичайні збройні сили в Європі було підписано 19 листопада 1990 року в Парижі 22 державами. Це угода між країнами НАТО й Організацією Варшавського договору. Цей договір передбачає обмеження п'яти категорій озброєнь і техніки: танків, ББМ, артилерії калібром понад 100 мм, літаків та ударних вертольотів, а також обмін інформацією й регулярні інспекції у країнах-учасницях.

Наголошується, що члени Альянсу "залишаються єдиними у своїй відданості ефективному контролю над звичайними озброєннями як ключовому елементу євроатлантичної безпеки".

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Альянс продовжуватиме консультуватися й оцінювати наслідки нинішніх безпекових умов і їхній вплив на безпеку НАТО.

РФ призупинила участь у договорі указом диктатора Володимира Путіна ще у 2007 році. У 2015-му вона оголосила про зупинення участі у засіданнях спільної консультативної групи, але формально залишилася учасником договору.

7 листопада 2023 року Росія остаточно "без жалю і з упевненістю у своїй правоті" вийшла з договору.

  • 25 жовтня 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що деякі інвестори вважають підтримку оборонної промисловості "неетичною".
  • 27 жовтня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни НАТО мають бути готовими до агресії з боку Росії.
Уляна Кричковська
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війнаозброєнняНАТОАльянсдоговір

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