Путін вийшов із договору про скорочення озброєнь у Європі. Країни НАТО зупиняють участь теж
Країни-члени Організації північноатлантичного договору (НАТО) засудили вихід Росії з договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) й оголосили про призупинення участі у ньому у відповідь. Про це повідомила пресслужба Альянсу.
Там повідомили, що ДЗЗСЄ був основою євроатлантичної архітектури безпеки, однак ситуація, за якої держави-учасниці Альянсу дотримуються договору, а Росія – ні, "була б нежиттєздатною".
"Тому, як наслідок, держави-учасниці ДЗЗСЄ мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом", – йдеться в повідомленні.
Рішення підтримали всі члени НАТО.
Наголошується, що члени Альянсу "залишаються єдиними у своїй відданості ефективному контролю над звичайними озброєннями як ключовому елементу євроатлантичної безпеки".
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Альянс продовжуватиме консультуватися й оцінювати наслідки нинішніх безпекових умов і їхній вплив на безпеку НАТО.
РФ призупинила участь у договорі указом диктатора Володимира Путіна ще у 2007 році. У 2015-му вона оголосила про зупинення участі у засіданнях спільної консультативної групи, але формально залишилася учасником договору.
7 листопада 2023 року Росія остаточно "без жалю і з упевненістю у своїй правоті" вийшла з договору.
- 25 жовтня 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що деякі інвестори вважають підтримку оборонної промисловості "неетичною".
- 27 жовтня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни НАТО мають бути готовими до агресії з боку Росії.
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