Путин вышел из договора о сокращении вооружений в Европе. НАТО останавливает участие

Страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) осудили выход России из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и объявили о приостановлении ответного участия в нем. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

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Там сообщили, что ДОВСЕ был основой евроатлантической архитектуры безопасности, однако ситуация, при которой государства-участники Альянса придерживаются договора, а Россия – нет, "была бы нежизнеспособна".

"Поэтому, как следствие, государства-участники ДОВСЕ намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько времени, на сколько это будет необходимо, в соответствии с их правами по международному праву", — говорится в сообщении.

Решение было поддержано всеми членами НАТО.

СПРАВКА. Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 г. в Париже 22 государствами. Это соглашение между НАТО и Организацией Варшавского договора. Настоящий договор предусматривает ограничение пяти категорий вооружений и техники: танков, ББМ, артиллерии калибром более 100 мм, самолетов и ударных вертолетов, а также обмен информацией и регулярные инспекции в странах-участницах.

Отмечается, что члены Альянса "остаются едиными в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевым элементом евроатлантической безопасности".

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Североатлантический союз будет продолжать консультироваться и оценивать последствия нынешних условий безопасности и их влияние на безопасность НАТО.

РФ приостановила участие в договоре указом диктатора Владимира Путина в 2007 году. В 2015 году она объявила о приостановлении участия в заседаниях общей консультативной группы, но формально осталась участником договора.

7 ноября 2023 года Россия окончательно "без сожаления и с уверенностью в своей правоте" вышла из договора.

25 октября 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые инвесторы считают поддержку оборонной промышленности "неэтичной".

27 октября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны НАТО должны быть готовы к агрессии со стороны России.

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