Путин вышел из договора о сокращении вооружений в Европе. НАТО останавливает участие
Страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) осудили выход России из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и объявили о приостановлении ответного участия в нем. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.
Там сообщили, что ДОВСЕ был основой евроатлантической архитектуры безопасности, однако ситуация, при которой государства-участники Альянса придерживаются договора, а Россия – нет, "была бы нежизнеспособна".
"Поэтому, как следствие, государства-участники ДОВСЕ намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько времени, на сколько это будет необходимо, в соответствии с их правами по международному праву", — говорится в сообщении.
Решение было поддержано всеми членами НАТО.
Отмечается, что члены Альянса "остаются едиными в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевым элементом евроатлантической безопасности".
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Североатлантический союз будет продолжать консультироваться и оценивать последствия нынешних условий безопасности и их влияние на безопасность НАТО.
РФ приостановила участие в договоре указом диктатора Владимира Путина в 2007 году. В 2015 году она объявила о приостановлении участия в заседаниях общей консультативной группы, но формально осталась участником договора.
7 ноября 2023 года Россия окончательно "без сожаления и с уверенностью в своей правоте" вышла из договора.
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