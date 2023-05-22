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Ракета під Бидгощем. У Міноборони Польщі запевняють: епізод не становив загрози для країни

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22.05.2023, 11:24
Ракета під Бидгощем. У Міноборони Польщі запевняють: епізод не становив загрози для країни - Фото
Марчин Очепа (Фото: ЕРА)

Російська ракета Х-55, уламки якої наприкінці квітня 2023 року знайшли поблизу польського міста Бидгощ, не становила загрози для Польщі. Про це заявив заступник міністра оборони країни Марчин Очепа, передає Polstat.

За його словами, йдеться нібито про ракету, яка не цілеспрямовано атакувала Польщу, а "збилася з маршруту".

"Ми не говоримо тут про ракету, яка була націлена на Польщу і своєю ціллю мала саме територію Польщі. Ми говоримо про ракету, яка мала заплутати систему ПРО України, але в результаті неполадки змінила маршрут і самоліквідувалася", – сказав Очепа.

ДОВІДКА. 27 квітня 2023 року генпрокурор Польщі заявив, що у лісі на півночі країни виявили уламки невідомого військово-повітряного об'єкта. Згодом цю інформацію підтвердили у польському Міноборони. Журналісти зазначили, що це могла бути ракета. 10 травня з'явилися дані, що знайдений об'єкт – російська крилата ракета Х-55, яку було запущено з Білорусі.
  • 12 травня 2023 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запевнив, що його не сповістили про епізод з ракетою під Бидгощем.

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Мілана Головань
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війнаПольщаракетабидгощмарчин очепа
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