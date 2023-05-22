Ракета під Бидгощем. У Міноборони Польщі запевняють: епізод не становив загрози для країни

Російська ракета Х-55, уламки якої наприкінці квітня 2023 року знайшли поблизу польського міста Бидгощ, не становила загрози для Польщі. Про це заявив заступник міністра оборони країни Марчин Очепа, передає Polstat.

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За його словами, йдеться нібито про ракету, яка не цілеспрямовано атакувала Польщу, а "збилася з маршруту".

"Ми не говоримо тут про ракету, яка була націлена на Польщу і своєю ціллю мала саме територію Польщі. Ми говоримо про ракету, яка мала заплутати систему ПРО України, але в результаті неполадки змінила маршрут і самоліквідувалася", – сказав Очепа.

ДОВІДКА. 27 квітня 2023 року генпрокурор Польщі заявив, що у лісі на півночі країни . 27 квітня 2023 року генпрокурор Польщі заявив, що у лісі на півночі країни виявили уламки невідомого військово-повітряного об'єкта. Згодом цю інформацію підтвердили у польському Міноборони. Журналісти зазначили, що це могла бути ракета. 10 травня з'явилися дані, що знайдений об'єкт – російська крилата ракета Х-55 , яку було запущено з Білорусі.

12 травня 2023 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запевнив, що його не сповістили про епізод з ракетою під Бидгощем.

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