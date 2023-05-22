Ракета под Быдгощем. В Минобороны Польши уверяют: эпизод не представлял угрозы для страны
22.05.2023, 11:24
Марчин Очепа (Фото: ЕРА)
Российская ракета Х-55, обломки которой в конце апреля 2023 года обнаружили недалеко от польского города Быдгощ, не представляла угрозы для Польши. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Марчин Очепа, передает Polstat.
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По его словам, речь идет якобы о ракете, которая не целенаправленно атаковала Польшу, а "сбилась с маршрута".
"Мы не говорим здесь о ракете, которая была нацелена на Польшу и своей целью имела именно территорию Польши. Мы говорим о ракете, которая должна была запутать систему ПРО Украины, но в результате неполадки изменила маршрут и самоликвидировалась", – сказал Очепа.
СПРАВКА. 27 апреля 2023 года генпрокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта. Впоследствии эту информацию подтвердили в польском Минобороны. Журналисты указали, что это могла быть ракета. 10 мая появились данные, что найденный объект – российская крылатая ракета Х-55, которая была запущена из Беларуси.
- 12 мая 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак заверил , что его не известили об эпизоде с ракетой под Быдгощем.
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