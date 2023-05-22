UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ракета под Быдгощем. В Минобороны Польши уверяют: эпизод не представлял угрозы для страны

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 11:24
Ракета под Быдгощем. В Минобороны Польши уверяют: эпизод не представлял угрозы для страны - Фото
Марчин Очепа (Фото: ЕРА)

Российская ракета Х-55, обломки которой в конце апреля 2023 года обнаружили недалеко от польского города Быдгощ, не представляла угрозы для Польши. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Марчин Очепа, передает Polstat.

По его словам, речь идет якобы о ракете, которая не целенаправленно атаковала Польшу, а "сбилась с маршрута".

"Мы не говорим здесь о ракете, которая была нацелена на Польшу и своей целью имела именно территорию Польши. Мы говорим о ракете, которая должна была запутать систему ПРО Украины, но в результате неполадки изменила маршрут и самоликвидировалась", – сказал Очепа.

СПРАВКА. 27 апреля 2023 года генпрокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта. Впоследствии эту информацию подтвердили в польском Минобороны. Журналисты указали, что это могла быть ракета. 10 мая появились данные, что найденный объект – российская крылатая ракета Х-55, которая была запущена из Беларуси.
  • 12 мая 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак заверил , что его не известили об эпизоде с ракетой под Быдгощем.

Читайте также: "Вершина технологической мысли РФ": боеголовка найденной в Польше ракеты была из бетона

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапольшаракетабыдгощмарчин очепа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 