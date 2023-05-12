"Дело серьезное". Блащак говорит, что его не известили об эпизоде с ракетой у Быдгоща

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его не известили о попадании в воздушное пространство страны воздушного объекта, скорее всего ракеты, обломки которого были обнаружены в лесу под Быдгощем в апреле. PAP сообщает, что Блащак передал доклад об инциденте президенту Анджею Дуде и премьеру Матеушу Моравецкому.

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Глава Минобороны Польши заявил, что в декабре прошлого года ему не сообщили о попадании ракеты в воздушное пространство страны. Он утверждает, что это произошло, несмотря на то, что польская армия якобы знала об этом "воздушном объекте".

Позже Блащак заявил, что доклад о поисках ракеты передадут президенту и премьеру.

"Хочу подчеркнуть, что дело серьезное, потому что в Украине идет война, мы находимся рядом со страной, на которую напала Россия. Проверку, по моей просьбе, провели в Оперативном командовании. Результаты этой проверки будут переданы премьер-министру и президенту", – сказал он.

Дуда заявил, что "воздушный объект", который был найден в лесу под Быдгощом, вероятно, все же был ракетой.

Он добавил, что эпизод "не создал никакой угрозы безопасности Польши, поскольку не было никакого взрыва".

27 апреля 2023 года генеральный прокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта.

Впоследствии эту информацию подтвердили в польском Минобороны. Позже журналисты указали, что это могла быть ракета.

На польском интернет-радио RMF24 допустили со ссылкой на слова военных, что найдена ракета, которая относится к вооружению польской армии.

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