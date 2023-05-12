"Дело серьезное". Блащак говорит, что его не известили об эпизоде с ракетой у Быдгоща
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его не известили о попадании в воздушное пространство страны воздушного объекта, скорее всего ракеты, обломки которого были обнаружены в лесу под Быдгощем в апреле. PAP сообщает, что Блащак передал доклад об инциденте президенту Анджею Дуде и премьеру Матеушу Моравецкому.
Глава Минобороны Польши заявил, что в декабре прошлого года ему не сообщили о попадании ракеты в воздушное пространство страны. Он утверждает, что это произошло, несмотря на то, что польская армия якобы знала об этом "воздушном объекте".
Позже Блащак заявил, что доклад о поисках ракеты передадут президенту и премьеру.
"Хочу подчеркнуть, что дело серьезное, потому что в Украине идет война, мы находимся рядом со страной, на которую напала Россия. Проверку, по моей просьбе, провели в Оперативном командовании. Результаты этой проверки будут переданы премьер-министру и президенту", – сказал он.
Дуда заявил, что "воздушный объект", который был найден в лесу под Быдгощом, вероятно, все же был ракетой.
Он добавил, что эпизод "не создал никакой угрозы безопасности Польши, поскольку не было никакого взрыва".
- 27 апреля 2023 года генеральный прокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта.
- Впоследствии эту информацию подтвердили в польском Минобороны. Позже журналисты указали, что это могла быть ракета.
- На польском интернет-радио RMF24 допустили со ссылкой на слова военных, что найдена ракета, которая относится к вооружению польской армии.
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