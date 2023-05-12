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"Дело серьезное". Блащак говорит, что его не известили об эпизоде с ракетой у Быдгоща

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 10:20
Мариуш Блащак (Фото: ЕРА)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его не известили о попадании в воздушное пространство страны воздушного объекта, скорее всего ракеты, обломки которого были обнаружены в лесу под Быдгощем в апреле. PAP сообщает, что Блащак передал доклад об инциденте президенту Анджею Дуде и премьеру Матеушу Моравецкому.

Глава Минобороны Польши заявил, что в декабре прошлого года ему не сообщили о попадании ракеты в воздушное пространство страны. Он утверждает, что это произошло, несмотря на то, что польская армия якобы знала об этом "воздушном объекте".

Позже Блащак заявил, что доклад о поисках ракеты передадут президенту и премьеру.

"Хочу подчеркнуть, что дело серьезное, потому что в Украине идет война, мы находимся рядом со страной, на которую напала Россия. Проверку, по моей просьбе, провели в Оперативном командовании. Результаты этой проверки будут переданы премьер-министру и президенту", – сказал он.

Дуда заявил, что "воздушный объект", который был найден в лесу под Быдгощом, вероятно, все же был ракетой.

Он добавил, что эпизод "не создал никакой угрозы безопасности Польши, поскольку не было никакого взрыва".

  • 27 апреля 2023 года генеральный прокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта.
  • Впоследствии эту информацию подтвердили в польском Минобороны. Позже журналисты указали, что это могла быть ракета.
  • На польском интернет-радио RMF24 допустили со ссылкой на слова военных, что найдена ракета, которая относится к вооружению польской армии.

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Милана Головань
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