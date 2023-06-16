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Російська ракета у Польщі. Міноборони країни не повідомило прокуратуру про можливий злочин – RMF FM

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16.06.2023, 14:47
Російська ракета у Польщі. Міноборони країни не повідомило прокуратуру про можливий злочин – RMF FM - Фото
Маріуш Блащак (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не повідомив прокуратуру про можливе вчинення злочину оперативним командувачем збройних сил у зв'язку з падінням російської ракети біля польського міста Бидгощ, попри публічні звинувачення його в невиконанні своїх обов'язків. Про це інформує RMF FM з посиланням на відповідь на його запит до Міноборони.

"Оперативний командир не виконав свої інструкторські обов’язки, не повідомивши мене про об’єкт, який з’явився в повітряному просторі Польщі, не повідомивши Урядовий центр безпеки та інші служби, передбачені процедурами", – заявив голова Міноборони в середині травня.

Як виявилося, Блащак також не повідомив слідчих про інцидент, пише видання.

Відповіді, чому так сталося, журналіст RMF FM чекав більше як місяць. Він зв'язався з оперативним центром Міноборони, де спочатку не захотіли відповідати на запитання. У відповідь звучала навіть аргументація про "складну геополітичну ситуацію", повідомляє видання.

Нарешті журналіст отримав інформацію про те, що в розслідуванні, яке триває, не було потреби подавати заяву.

Видання стверджує, що тоді прокуратура не розслідувала повідомлення про невиконання військовими своїх обов'язків. Також невідомо, чи розслідування проводиться зараз, адже провадження перебувало в повній інформаційній блокаді, зазначає RMF FM.

Міноборони Польщі передало висновки після перевірки ракетного інциденту не слідчим, а президенту та прем'єр-міністру.

"Справа має такий вигляд, ніби міністерство не хотіло, щоб правоохоронні органи пояснили всі обставини події", – пише видання.

  • 27 квітня 2023 року генпрокурор Польщі заявив, що у лісі на півночі країни виявили уламки невідомого військово-повітряного об'єкта. Згодом цю інформацію підтвердили у польському Міноборони. Журналісти зазначили, що це могла бути ракета.
  • 10 травня з'явилися дані, що знайдений об'єкт – російська крилата ракета Х-55, яку було запущено з Білорусі.
  • 12 травня 2023 року Блащак запевнив, що його не сповістили про епізод з ракетою під Бидгощем.

Читайте також: Ракета під Бидгощем. У Міноборони Польщі запевняють: епізод не становив загрози для країни

Вадим Ребрина
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ПольщаракетаМаріуш Блащакбидгощ
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