Ракета РФ в Польше: Минобороны страны не сообщило прокуратуре о возможном преступлении

Министр обороны Польши Мариуш Блащак не сообщил прокуратуре о возможном совершении преступления оперативным командующим вооруженными силами в связи с падением российской ракеты возле польского города Быдгощ, несмотря на публичные обвинения его в невыполнении своих обязанностей. Об этом информирует RMF FM со ссылкой на ответ на его запрос в Минобороны.

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"Оперативный командир не выполнил свои инструкторские обязанности, не уведомив меня об объекте, появившемся в воздушном пространстве Польши, не уведомив Правительственный центр безопасности и другие службы, предусмотренные процедурами", – заявил глава Минобороны в середине мая.

Как оказалось, Блащак также не сообщил следователям об инциденте, пишет издание.

Ответа, почему так произошло, журналист RMF FM ждал больше месяца. Он связался с оперативным центром Минобороны, где поначалу не захотели отвечать на вопросы. В ответ прозвучала даже аргументация о "сложной геополитической ситуации", сообщает издание.

Наконец журналист получил информацию о том, что в продолжающемся расследовании не было необходимости подавать заявление.

Издание утверждает, что тогда прокуратура не расследовала сообщение о невыполнении военными своих обязанностей. Также неизвестно, проводится ли расследование сейчас, ведь производство находилось в полной информационной блокаде, отмечает RMF FM.

Минобороны Польши передало выводы после проверки ракетного инцидента не следователям, а президенту и премьер-министру.

"Дело выглядит так, будто бы министерство не хотело, чтобы правоохранительные органы объяснили все обстоятельства происшествия", – пишет издание.

27 апреля 2023 г. генпрокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта. Впоследствии эту информацию подтвердили в польском Минобороны. Журналисты отметили, что это могла быть ракета.

10 мая появились данные, что найденный объект – российская крылатая ракета Х-55, которая была запущена из Беларуси.

12 мая 2023 года Блащак заверил, что его не известили об эпизоде с ракетой под Быдгощем.

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