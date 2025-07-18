Reuters: США заборонили дипломатам у всьому світі коментувати вибори в інших країнах
Американським дипломатам у всьому світі заборонили коментувати чесність або порядність виборів в інших країнах. Таку вказівку дав держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Reuters із посиланням на внутрішню записку відомства.
Коментарі щодо виборів – це "суттєвий відступ від традиційного підходу Вашингтона" до сприяння проведенню вільних і чесних виборів в інших країнах.
Наказ було розіслано всім дипломатичним представництвам США 17 липня. У ньому йдеться, що Держдеп більше не буде публікувати заяви або пости в соцмережах, пов'язані з виборами. Виняток – наявність "явних і переконливих" зовнішньополітичних інтересів.
"Коли доречно коментувати вибори в іншій країні, наше повідомлення має бути стислим, зосередженим на привітаннях кандидату-переможцю і, де це доречно, на позначці спільних зовнішньополітичних інтересів. Потрібно уникати висловлювань щодо справедливості або чесності виборчого процесу, його легітимності або демократичних цінностей країни", – йдеться в телеграмі.
Публікувати висловлювання щодо іноземних виборів може тільки міністр або офіційний представник міністерства. Дипломатам заборонено публікувати заяви без схвалення вищого керівництва.
Представник Держдепартаменту в коментарі заявив, що такий підхід відповідає акценту адміністрації на "національному суверенітеті" США.
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