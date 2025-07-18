Reuters: США заборонили дипломатам у всьому світі коментувати вибори в інших країнах

У внутрішній записці Держдепу йдеться, що такий крок відповідає акценту Білого дому на національному суверенітеті

Марко Рубіо (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Американським дипломатам у всьому світі заборонили коментувати чесність або порядність виборів в інших країнах. Таку вказівку дав держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Reuters із посиланням на внутрішню записку відомства.

Коментарі щодо виборів – це "суттєвий відступ від традиційного підходу Вашингтона" до сприяння проведенню вільних і чесних виборів в інших країнах.

Наказ було розіслано всім дипломатичним представництвам США 17 липня. У ньому йдеться, що Держдеп більше не буде публікувати заяви або пости в соцмережах, пов'язані з виборами. Виняток – наявність "явних і переконливих" зовнішньополітичних інтересів.

"Коли доречно коментувати вибори в іншій країні, наше повідомлення має бути стислим, зосередженим на привітаннях кандидату-переможцю і, де це доречно, на позначці спільних зовнішньополітичних інтересів. Потрібно уникати висловлювань щодо справедливості або чесності виборчого процесу, його легітимності або демократичних цінностей країни", – йдеться в телеграмі.

Публікувати висловлювання щодо іноземних виборів може тільки міністр або офіційний представник міністерства. Дипломатам заборонено публікувати заяви без схвалення вищого керівництва.

Представник Держдепартаменту в коментарі заявив, що такий підхід відповідає акценту адміністрації на "національному суверенітеті" США.