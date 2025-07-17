Велика Британія дозволить голосувати з 16 років та за банківською карткою

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Уряд Великої Британії планує надати громадянам право голосу на всіх виборах з 16 років та дозволити для підтвердження особи використовувати банківську картку. Про це повідомляє урядовий портал країни.

Зміни у британську систему виборів впроваджуються для модернізації демократії.

"План змін, опублікований 17 липня, сприятиме залученню демократичних сил у світі, що змінюється, та допоможе відновити довіру до британської демократії", – повідомили у пресслужбі британського уряду.

Зазначається, що таким чином 16-річні британці, які мають право працювати та служити в армії, отримають право голосу з питань, що їх стосуються.

Окрім того, для підтвердження особи виборця уряд планує дозволити використовувати банківські картки, видані у Великій Британії, щоб розширити доступ людей до голосування.

За даними Виборчої комісії країни, 4% тих, хто не голосував на загальних виборах 2024 року, пояснили це відсутністю посвідчення особи виборця. Це дорівнює приблизно трьом чвертям мільйона людей по всій Великій Британії, повідомили у відомстві.