Великобритания разрешит голосовать с 16 лет и с помощью банковской карты

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Правительство Великобритании планирует предоставить гражданам право голоса на всех выборах с 16 лет и разрешить использовать банковскую карту для подтверждения личности. Об этом сообщает правительственный портал страны.

Изменения в британской избирательной системе вносятся для модернизации демократии.

"План изменений, опубликованный 17 июля, поможет привлечь демократические силы в меняющемся мире и восстановит доверие к британской демократии", – сообщили в пресс-службе британского правительства.

Отмечается, что таким образом шестнадцатилетние британцы, имеющие право работать и служить в армии, получат право голоса по вопросам, которые их касаются.

Кроме того, для подтверждения личности избирателя правительство планирует разрешить использование банковских карт, выпущенных в Великобритании, чтобы расширить доступ людей к голосованию.

По данным Избирательной комиссии страны, 4% тех, кто не проголосовал на всеобщих выборах 2024 года, объяснили это отсутствием удостоверения личности избирателя. Это составляет примерно три четверти миллиона человек по всей Великобритании, сообщили в ведомстве.