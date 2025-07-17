Великобритания разрешит голосовать с 16 лет и с помощью банковской карты
Правительство Великобритании планирует предоставить гражданам право голоса на всех выборах с 16 лет и разрешить использовать банковскую карту для подтверждения личности. Об этом сообщает правительственный портал страны.
Изменения в британской избирательной системе вносятся для модернизации демократии.
"План изменений, опубликованный 17 июля, поможет привлечь демократические силы в меняющемся мире и восстановит доверие к британской демократии", – сообщили в пресс-службе британского правительства.
Отмечается, что таким образом шестнадцатилетние британцы, имеющие право работать и служить в армии, получат право голоса по вопросам, которые их касаются.
Кроме того, для подтверждения личности избирателя правительство планирует разрешить использование банковских карт, выпущенных в Великобритании, чтобы расширить доступ людей к голосованию.
По данным Избирательной комиссии страны, 4% тех, кто не проголосовал на всеобщих выборах 2024 года, объяснили это отсутствием удостоверения личности избирателя. Это составляет примерно три четверти миллиона человек по всей Великобритании, сообщили в ведомстве.
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