Reuters: США запретили дипломатам по всему миру комментировать выборы в других странах

Во внутренней записке Госдепа сказано, что такой шаг соответствует акценту Белого дома на национальном суверенитете

Марко Рубио (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Американским дипломатам по всему миру запретили комментировать честность или порядочность выборов в других странах. Такое указание дал госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю записку ведомства.

Комментарии о выборах – это "существенное отступление от традиционного подхода Вашингтона" к содействию проведению свободных и честных выборов в других странах.

Приказ был разослан всем дипломатическим представительствам США 17 июля. В нем сказано, что Госдеп больше не будет публиковать заявления или посты в соцсетях, связанные с выборами. Исключение – наличие "явных и убедительных" внешнеполитических интересов.

"Когда уместно комментировать выборы в другой стране, наше сообщение должно быть кратким, сосредоточенным на поздравлениях победившему кандидату и, где это уместно, на отметке общих внешнеполитических интересов. Нужно избегать высказываний о справедливости или честности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей страны", – сказано в телеграмме.

Публиковать высказывания об иностранных выборах может только министр или официальный представитель министерства. Дипломатам запрещено публиковать заявления без одобрения высшего руководства.

Представитель Госдепартамента в комментарии заявил, что такой подход соответствует акценту администрации на "национальном суверенитете" США.