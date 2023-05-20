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Родичі Лаврова покинули нашу країну, весілля не буде – президентка Грузії

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 18:20
Родичі Лаврова покинули нашу країну, весілля не буде – президентка Грузії - Фото
Саломе Зурабішвілі (фото - ЕРА)
доповнено

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що весілля брата зятя глави МЗС РФ Сергія Лаврова в Грузії не відбудеться, родина виїхала з країни. Про це повідомляє Грузія Онлайн.

"Щодо сьогоднішнього інциденту, хоча мені було досить складно зв'язатися, я нарешті отримала запевнення від міністра внутрішніх справ, що та родина, ті люди, які сьогодні збиралися відзначити другий день весілля, поїхали, і весілля таким чином сьогодні не відбудеться", – сказала Зурабішвілі.

Президентка назвала це перемогою грузинського народу.

ДОПОВНЕНО О 18:51. За інформацією видання Mtavari, Катерина Лаврова з чоловіком опівночі залишили межі Грузії та зараз перебувають в Саудівській Аравії. Водночас наречена та решта гостей весілля до цього часу проживають у готелі, повідомляє видання.

  • Сьогодні біля готелю "Кварліс тба" ("Озеро Кварелі") у грузинській Кахетії пройшла акція протесту проти перебування там дочки глави МЗС РФ Катерини Винокурової. Поліція затримала близько 20 протестувальників.

Читайте також: Грузія відновила авіарейси до Росії. ЄС: У Тбілісі порушили угоду про асоціацію

Вадим Ребрина
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грузіяСергій ЛавровСаломе Зурабішвілікатерина винокурова
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