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Родственники Лаврова покинули нашу страну, свадьбы не будет — президент Грузии

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 18:20
Родственники Лаврова покинули нашу страну, свадьбы не будет — президент Грузии - Фото
Саломе Зурабишвили (фото - ЕРА)
дополнено

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что свадьба брата зятя главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузии не состоится, семья уехала из страны. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

"По поводу сегодняшнего инцидента, хотя мне было довольно сложно связаться, я наконец-то получила заверения от министра внутренних дел, что та семья, те люди, которые сегодня собирались отметить второй день свадьбы, уехали, и свадьба таким образом сегодня не состоится", – сказала Зурабишвили.

Президент назвала это победой грузинского народа.

ДОПОЛНЕНО В 18:51. По информации издания Mtavari, Екатерина Лаврова с мужем в полночь покинули пределы Грузии и сейчас находятся в Саудовской Аравии. В то же время невеста и остальные гости свадьбы до сих пор проживают в гостинице, сообщает издание.

  • Сегодня возле гостиницы "Кварлис тба" ("Озеро Кварели") в грузинской Кахетии прошла акция протеста против пребывания там дочери главы МИД РФ Екатерины Винокуровой. Полиция задержала около 20 протестующих. 

Читайте также: Грузия возобновила авиарейсы в Россию. ЕС: В Тбилиси нарушили соглашение об ассоциации

Вадим Ребрина
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Сергей ЛавровГрузияСаломе Зурабишвиликатерина винокурова
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