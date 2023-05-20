Родственники Лаврова покинули нашу страну, свадьбы не будет — президент Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что свадьба брата зятя главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузии не состоится, семья уехала из страны. Об этом сообщает Грузия Онлайн.
"По поводу сегодняшнего инцидента, хотя мне было довольно сложно связаться, я наконец-то получила заверения от министра внутренних дел, что та семья, те люди, которые сегодня собирались отметить второй день свадьбы, уехали, и свадьба таким образом сегодня не состоится", – сказала Зурабишвили.
Президент назвала это победой грузинского народа.
ДОПОЛНЕНО В 18:51. По информации издания Mtavari, Екатерина Лаврова с мужем в полночь покинули пределы Грузии и сейчас находятся в Саудовской Аравии. В то же время невеста и остальные гости свадьбы до сих пор проживают в гостинице, сообщает издание.
- Сегодня возле гостиницы "Кварлис тба" ("Озеро Кварели") в грузинской Кахетии прошла акция протеста против пребывания там дочери главы МИД РФ Екатерины Винокуровой. Полиция задержала около 20 протестующих.
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