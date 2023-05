В Грузии протестуют против пребывания там дочери Лаврова, активистов задерживают – видео

Возле гостиницы "Кварлис тба" ("Озеро Кварели") в грузинской Кахетии проходит акция протеста против пребывания там дочери главы МИД РФ Екатерины Винокуровой. Полиция задерживает протестующих. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

По распространившейся в Грузии информации, в гостинице "Кварлис тба" находится дочь Лаврова. Там якобы проходит подготовка к свадьбе брата мужа Винокуровой.

В гостинице при этом не подтверждают информацию о нахождении там дочери Лаврова. Как отмечается в распространенном гостиницей заявлении, постояльцы с фамилией Лавров не фиксируются и не фиксировались ранее.

Тем временем активисты забросали яйцами выехавшие из гостиницы микроавтобусы. Они скандировали: "Русским нет места в Грузии".

По данным Радио Свобода грузинские правоохранители задержали около 20 участников акции.

BREAKING:



Georgian police have begun attacking the protesters who have gathered at the Kvareli Lake Resort where Russian Foreign Minister Sergei Lavrov’s family is vacationing.



Lavrov was one of the main men behind Russia’s invasion of Georgia in 2008 pic.twitter.com/ZvIzPEntRQ