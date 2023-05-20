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В Грузии протестуют против пребывания там дочери Лаврова, активистов задерживают – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 16:01
В Грузии протестуют против пребывания там дочери Лаврова, активистов задерживают – видео - Фото
Фото: radiotavisupleba.ge

Возле гостиницы "Кварлис тба" ("Озеро Кварели") в грузинской Кахетии проходит акция протеста против пребывания там дочери главы МИД РФ Екатерины Винокуровой. Полиция задерживает протестующих. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

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По распространившейся в Грузии информации, в гостинице "Кварлис тба" находится дочь Лаврова. Там якобы проходит подготовка к свадьбе брата мужа Винокуровой.

В гостинице при этом не подтверждают информацию о нахождении там дочери Лаврова. Как отмечается в распространенном гостиницей заявлении, постояльцы с фамилией Лавров не фиксируются и не фиксировались ранее.

Тем временем активисты забросали яйцами выехавшие из гостиницы микроавтобусы. Они скандировали: "Русским нет места в Грузии".

По данным Радио Свобода грузинские правоохранители задержали около 20 участников акции.

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  • Сегодня, по сообщениям местных СМИ, в Грузии приземлился первый рейс из РФ.
Вадим Ребрина
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Сергей ЛавровГрузияекатерина винокурова
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