У Грузії протестують проти перебування там дочки Лаврова, активістів затримують – відео

Біля готелю "Кварліс тба" ("Озеро Кварелі") у грузинській Кахетії проходить акція протесту проти перебування там дочки глави МЗС РФ Катерини Винокурової. Поліція затримує протестувальників. Про це повідомляє Грузія Онлайн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За інформацією, що поширилася в Грузії, в готелі "Кварліс тба" перебуває дочка Лаврова. Там нібито відбувається підготовка до весілля брата чоловіка Винокурової.

У готелі при цьому не підтверджують інформацію про перебування там дочки Лаврова. Як зазначається у поширеній готелем заяві, постояльці з прізвищем Лавров не фіксуються та не фіксувалися раніше.

Тим часом активісти закидали яйцями мікроавтобуси, що виїхали з готелю. Вони скандували: "Росіянам немає місця у Грузії".

За даними Радіо Свобода, грузинські правоохоронці затримали близько 20 учасників акції.

BREAKING:



Georgian police have begun attacking the protesters who have gathered at the Kvareli Lake Resort where Russian Foreign Minister Sergei Lavrov’s family is vacationing.



Lavrov was one of the main men behind Russia’s invasion of Georgia in 2008 pic.twitter.com/ZvIzPEntRQ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 20, 2023

10 травня 2023 року Володимир Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії, що діяла майже три роки, і скасував візовий режим, що діє з 2000 року. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала такі дії диктатора провокацією.

Сполучені Штати попередили Грузію про можливі санкції, якщо країна відновить авіасполучення з Росією.

Сьогодні, за повідомленнями місцевих ЗМІ, у Грузії приземлився перший рейс із РФ.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.