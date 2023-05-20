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У Грузії протестують проти перебування там дочки Лаврова, активістів затримують – відео

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 16:01
У Грузії протестують проти перебування там дочки Лаврова, активістів затримують – відео - Фото
Фото: radiotavisupleba.ge

Біля готелю "Кварліс тба" ("Озеро Кварелі") у грузинській Кахетії проходить акція протесту проти перебування там дочки глави МЗС РФ Катерини Винокурової. Поліція затримує протестувальників. Про це повідомляє Грузія Онлайн.

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За інформацією, що поширилася в Грузії, в готелі "Кварліс тба" перебуває дочка Лаврова. Там нібито відбувається підготовка до весілля брата чоловіка Винокурової.

У готелі при цьому не підтверджують інформацію про перебування там дочки Лаврова. Як зазначається у поширеній готелем заяві, постояльці з прізвищем Лавров не фіксуються та не фіксувалися раніше.

Тим часом активісти закидали яйцями мікроавтобуси, що виїхали з готелю. Вони скандували: "Росіянам немає місця у Грузії".

За даними Радіо Свобода, грузинські правоохоронці затримали близько 20 учасників акції.

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Вадим Ребрина
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грузіяСергій Лавровкатерина винокурова
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