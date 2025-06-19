Російські хакери від імені Держдепу зламали британську урядову програму

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Російські хакери під виглядом співробітниці Державного департаменту США ввели в оману дослідницю британського Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House та отримали доступ до захищеної урядової програми "Росія та Євразія". Це нова тактика кіберзлочинців, повідомляє Reuters.

Інцидент стався минулого місяця.

Як повідомляє агенція, хакери від імені співробітниці Держдепу на ім'я Клоді Вебер запросили старшу консультантку програми "Росія та Євразія" Chatham House Кір Джайлз на зустріч, яка нібито потребувала доступу до її облікових даних.

Листування тривало майже два тижні, протягом яких у Джайлз не виникло підозр стосовно особи Вебер.

Хоча нібито співробітниця Держдепу використовувала адресу Gmail, вона розмовляла ідіоматичною англійською та копіювала свою нібито робочу адресу та адресу колег, які нібито також були залучені до "зустрічі", протягом усього спілкування. Також співрозмовниця додавала до листів професійно підготовлені матеріали.

Зрештою Джайлз надала Вебер пароль для окремого застосунку, які можна використовувати для доступу сторонніх застосунків до облікових записів електронної пошти, але також можна використати для обходу захисту паролем.

Коли та за яких обставин стало відомо про злам, не уточнюється. Компанія Google повідомила, що злам здійснили російські хакери.

Агенції Reuters не вдалося зв'язатися з Вебер, чия електронна адреса зараз неактивна, а також знайти будь-які сліди її чи інших імовірних посадовців Держдепартаменту, які згадувалися в листуванні.