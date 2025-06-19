Российские хакеры от имени Госдепа взломали британскую правительственную программу

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Российские хакеры под видом сотрудницы Государственного департамента США ввели в заблуждение исследовательницу британского Королевского института международных отношений Chatham House и получили доступ к защищенной правительственной программе "Россия и Евразия" Это новая тактика киберпреступников, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в прошлом месяце.

Как сообщает агентство, хакеры от имени сотрудницы Госдепа по имени Клоди Вебер пригласили старшего консультанта программы "Россия и Евразия" Chatham House Кир Джайлз на встречу, которая якобы требовала доступ к ее учетным данным.

Переписка длилась почти две недели, в течение которых у Джайлз не возникло подозрений в отношении Вебер.

Хотя якобы сотрудница Госдепа использовала адрес Gmail, она разговаривала на идиоматическом английском и копировала свой якобы рабочий адрес и адрес коллег, которые якобы также были вовлечены во "встречу", на протяжении всего общения. Также собеседница добавляла к письмам профессионально подготовленные материалы.

В конце концов Джайлз предоставила Вебер пароль для отдельного приложения, которое можно использовать для доступа сторонних приложений к учетным записям электронной почты, но также можно использовать для обхода защиты паролем.

Когда и при каких обстоятельствах стало известно о взломе, не уточняется. Компания Google сообщила, что взлом совершили российские хакеры.

Агентству Reuters не удалось связаться с Вебер, чей электронный адрес сейчас неактивен, а также найти какие-либо следы ее или других упоминавшихся в переписке вероятных должностных лиц Госдепартамента.