Росія завдала авіаудару по ринку в Сирії, загинуло 11 людей, понад 30 поранено – фото

Росія завдала авіаударів по ринку в сирійському Ідлібі та околиці міста Джиср-аш-Шугур, убито щонайменше 11 осіб, близько 30 отримали поранення. Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

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Правозахисна організація Сирійська обсерваторія прав людини заявила, що внаслідок російських авіаударів по провінції Ідліб на північному заході Сирії загинули щонайменше 11 людей, зокрема кілька дітей.

Правозахисники говорять про два удари. Перший був завданий по багатолюдному ринку у місті Джиср-аш-Шугур, в результаті загинули щонайменше 9 осіб – троє комбатантів і шість мирних жителів, зокрема дві дитини.

Ще чотирьох людей було вбито в результаті атаки в передмісті Ідлібу, серед загиблих один комбатант і троє цивільних.

Поранення внаслідок російських авіаційних ударів отримали щонайменше 30 людей.

За даними SOHR, за 2023 рік це перша російська атака в Сирії з людськими жертвами.

У травні 2020 року Amnesty International заявляла, що російські збройні сили та війська сирійського уряду навмисне чинили напади на лікарні та школи в Сирії.

30 червня 2022 року Україна заявила про офіційний розрив дипломатичних відносин із Сирією у відповідь на визнання нею "незалежності" тимчасово окупованих Росією територій України.

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