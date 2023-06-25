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Россия нанесла авиаудар по рынку в Сирии, погибли 11 человек, более 30 ранены – фото

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 21:08
Россия нанесла авиаудар по рынку в Сирии, погибли 11 человек, более 30 ранены – фото - Фото
Последствия авиаудара России по рынку в Идлибе, Сирия (Фото - EPA)

Россия нанесла авиаудары по рынку в сирийском Идлибе и окраине города Джиср-эш-Шугур, убиты не менее 11 человек, около 30 получили ранения. Об этом сообщает Сирийская обсерватория прав человека (SOHR).

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Правозащитная организация Сирийская обсерватория прав человека заявила, что в результате российских авиаударов по провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе несколько детей.

Правозащитники говорят о двух ударах. Первый был нанесен по многолюдному рынку в городе Джиср-эш-Шугур, в результате погибли не менее 9 человек – трое комбатантов и шесть мирных жителей, в том числе два ребенка. 

Еще четыре человека были убиты в результате атаки в пригороде Идлиба, среди погибших один комбатант и трое гражданских.

Ранения в результате российских авиационных ударов получили не менее 30 человек.

Последствия авиаудара России по рынку в Идлибе, Сирия (Фото – EPA)

Раненый при авиаударе России по рынку в Идлибе, Сирия (Фото – EPA)

По данным SOHR, за 2023 год это первая российская атака в Сирии с человеческими жертвами.

Сергей Бережной
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