Росія витратила $9,6 млрд за рік на модернізацію ядерних арсеналів – ICAN

Росія в 2022 році витратила на модернізацію ядерного арсеналу $9,6 млрд. Про це йдеться в доповіді, яку опублікувала Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN).

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У доповіді наголошується, що Росія залишається у трійці держав-лідерів щодо витрат на розвиток своїх ядерних сил у 2022 році.

Перше місце посідають США, які витратили $43,7 млрд (це трохи менше, ніж минулого року), друге посів Китай з $11,7 млрд (витрати зросли на 6%), Росія збільшила ядерні витрати на 5,74% до $9, 6 млрд.

Найбільше зростання витрат на розвиток ядерного потенціалу зафіксовано в Індії – на 21,8% (сума становила $2,7 млн).

2 червня у Вашингтоні заявили, що військовий потенціал США не вимагає більшої кількості ядерної зброї для стримування об'єднаних сил Пекіна та Москви.

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