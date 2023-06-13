Россия потратила $9,6 млрд за год на модернизацию ядерных арсеналов – ICAN

Россия в 2022 году потратила на модернизацию ядерного арсенала $9,6 млрд. Об этом говорится в докладе, который опубликовала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN).

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В докладе подчеркивается, что Россия остается в тройке государств-лидеров по затратам на развитие своих ядерных сил в 2022 году.

Первое место занимают США, которые потратили $43,7 млрд (это несколько меньше, чем в прошлом году), второе занял Китай с $11,7 млрд (расходы возросли на 6%), Россия увеличила ядерные затраты на 5,74% до $9,6 млрд.

Наибольший рост расходов на развитие ядерного потенциала зафиксирован в Индии – на 21,8% (сумма составила $2,7 млн).

2 июня в Вашингтоне заявили, что военный потенциал США не требует большего количества ядерного оружия для сдерживания объединенных сил Пекина и Москвы.

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