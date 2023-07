"Сьогодні Україна, завтра будь-хто із нас": президент Чилі захистив Україну на саміті EU-CELAC

Президент Чилі Габріель Боріч назвав вторгнення Росії в Україну "неприйнятною агресивною імперіалістичною війною, яка порушує міжнародне право", і наполягав на включенні фрази "війна проти України" до Спільної декларації саміту країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) та Євросоюзу. Про це повідомляє The Brazilian Report.

"Сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас. Те, що відбувається в Україні, – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право", – заявив Боріч.

Президент Чилі також категорично відкинув кремлівські пропагандистські наративи, що пропонувалися для включення до декларації саміту, про "відповідальність обох сторін".

"Today it is Ukraine, but tomorrow it could be any one of us," Chilean President Gabriel Boric says at the EU-CELAC Summit. "What is happening in Ukraine is an unacceptable imperialist war of aggresion that violates international law." pic.twitter.com/czHLSqqe3o