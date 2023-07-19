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"Сьогодні Україна, завтра будь-хто із нас": президент Чилі захистив Україну на саміті EU-CELAC

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 10:40
Габріель Боріч (Фото - скриншот із відео)

Президент Чилі Габріель Боріч назвав вторгнення Росії в Україну "неприйнятною агресивною імперіалістичною війною, яка порушує міжнародне право", і наполягав на включенні фрази "війна проти України" до Спільної декларації саміту країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) та Євросоюзу. Про це повідомляє The Brazilian Report.

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"Сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас. Те, що відбувається в Україні, – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право", – заявив Боріч.

Президент Чилі також категорично відкинув кремлівські пропагандистські наративи, що пропонувалися для включення до декларації саміту, про "відповідальність обох сторін".

Остаточний текст декларації включає формулювання про "глибоке занепокоєння у зв'язку з війною проти України, яка продовжує завдавати величезних людських страждань і посилює наявні слабкі місця у світовій економіці, стримуючи її зростання, посилюючи інфляцію, порушуючи ланцюжки постачань, знижуючи енергетичну та продовольчу безпеку та посилюючи ризики фінансової нестабільності".

Остаточний текст декларації відмовилася підписувати Нікарагуа (єдина з 60 країн-учасниць), як вона заявила, через "незгоду з параграфом, який говорить про війну". Куба та Венесуела, у яких теж були подібні заперечення, документ підписали.

Саміт CELAC та Євросоюзу проходив у Брюсселі 17-18 липня.

  • Боріч був обраний президентом Чилі у грудні 2021 року, він колишній лідер студентських протестів та наймолодший президент в історії країни.
Сергій Бережний
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самітГабріель Борічлатинська америкаCELAC
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