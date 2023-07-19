"Сегодня Украина, завтра любой из нас": президент Чили защитил Украину на саммите EU-CELAC

Президент Чили Габриэль Борич назвал вторжение России в Украину "неприемлемой агрессивной империалистической войной, которая нарушает международное право", и настоял на включении фразы "война против Украины" в Совместную декларацию саммита стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и Евросоюза. Об этом сообщает The Brazilian Report.

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"Сегодня это Украина, а завтра это может быть любой из нас. То, что происходит в Украине, — это неприемлемая империалистическая агрессивная война, нарушающая международное право", — заявил Борич.

Президент Чили также категорически отверг предлагавшиеся для включения в декларацию саммита кремлевские пропагандистские нарративы об "ответственности обеих сторон".

"Today it is Ukraine, but tomorrow it could be any one of us," Chilean President Gabriel Boric says at the EU-CELAC Summit. "What is happening in Ukraine is an unacceptable imperialist war of aggresion that violates international law." pic.twitter.com/czHLSqqe3o — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) July 18, 2023

Окончательный текст декларации включает формулировку о "глубокой озабоченности в связи с продолжающейся войной против Украины, которая продолжает причинять огромные человеческие страдания и усугубляет существующие слабые места в мировой экономике, сдерживая ее рост, усиливая инфляцию, нарушая цепочки поставок, снижая энергетическую и продовольственную безопасность и повышая риски финансовой нестабильности".

Окончательный текст декларации отказалась подписывать Никарагуа (единственная из 60 стран-участниц), как она заявила, из-за "несогласия с параграфом, который говорит о войне". Куба и Венесуэла, у которых тоже были подобные возражения, документ подписали.

Саммит CELAC и Евросоюза проходил в Брюсселе 17-18 июля.

Борич был избран президентом Чили в декабре 2021 года, он бывший лидер студенческих протестов и самый молодой президент в истории страны.

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