"Сегодня Украина, завтра любой из нас": президент Чили защитил Украину на саммите EU-CELAC

Президент Чили Габриэль Борич назвал вторжение России в Украину "неприемлемой агрессивной империалистической войной, которая нарушает международное право", и настоял на включении фразы "война против Украины" в Совместную декларацию саммита стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и Евросоюза. Об этом сообщает The Brazilian Report.

"Сегодня это Украина, а завтра это может быть любой из нас. То, что происходит в Украине, — это неприемлемая империалистическая агрессивная война, нарушающая международное право", — заявил Борич.

Президент Чили также категорически отверг предлагавшиеся для включения в декларацию саммита кремлевские пропагандистские нарративы об "ответственности обеих сторон".

"Today it is Ukraine, but tomorrow it could be any one of us," Chilean President Gabriel Boric says at the EU-CELAC Summit. "What is happening in Ukraine is an unacceptable imperialist war of aggresion that violates international law." pic.twitter.com/czHLSqqe3o