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В Чили выбрали президентом лидера студенческих протестов

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 10:05
В Чили выбрали президентом лидера студенческих протестов - Фото
Габриэль Борич (Фото - скриншот с видео)

Лидер студенческих протестов против коррупции Габриэль Борич стал самым молодым избранным президентом в истории Чили. CNN сообщает, что 35-летний политик получил во втором туре выборов 56% голосов. 

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Борич выиграл второй тур выборов у консерватора Хозе Антонио Каста, который уже поздравил его с победой. 

Борич был выдвинут кандидатом в президенты от новой политической коалиции левых общественных сил "Apruebo Dignidad" ("Одобряю достоинство"), которая создана только в январе 2021 года. 

В 2012 году Борич стал президентом Студенческой федерации Чилийского университета уже с репутацией активного участника студенческих протестов. В 2014 году он был избран депутатом парламента Чили от области Магальянес как независимый кандидат, в 2017 году переизбран на новый срок.

В 2019-2020 годах поддерживал общенациональный протест студентов против неравенства и коррупции.

В предвыборной программе избранного президента – реформирование системы пенсионного обеспечения и здравоохранения Чили, сокращение рабочей недели с 45 до 40 часов и приоритеты для инвестиций в "зеленые" отрасли.

  • В октябре 2021 года против действующего президента Чили Себастьяна Пинеры прокуратура открыла дело из-за расследования Pandora Papers.

 

Сергей Бережной
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