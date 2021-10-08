Против президента Чили прокуратура открыла дело из-за расследования Pandora Papers

Прокуратура Чили в пятницу начала расследование против президента Себастьяна Пинеры в связи с продажей горнодобывающей компании через фирму, принадлежащую его детям. Об этом стало известно из журналистского расследования Pandora Papers, сообщает France24.

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Генеральный прокурор Хорхе Эбботт начал расследование после того, как стало известно о продаже горнодобывающей компании Dominga фирмой, "связанной с семьей президента Пинеры".

Пинера заявил, что в сделке 2010 года, которая имела место во время его предыдущего президентского срока, не было конфликта интересов.

В Генпрокуратуре Чили заявили, что решение о проведении расследования принято из-за подозрения, что сделка была связана со "взяткой и возможными налоговыми преступлениями".

Согласно расследованию двух местных СМИ, CIPER и LaBot, которые являются частью Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), Доминга была продана бизнесмену Карлосу Альберто Делано, другу Пинеры, за $152 млн. Сделка была оформлена на Британских Виргинских островах.

Расследование показало, что платеж должен был быть разбит на три части с оговоркой, что окончательный платеж зависел от "не создания зоны защиты окружающей среды в районе деятельности горнодобывающей компании, как того требуют экологи".

По данным расследования, правительство Пинеры не создало охраняемую территорию вокруг рассматриваемого участка шахты.

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Вадим Ребрина

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