Семиволос: Москва залишить Іран "біля розбитого корита"

Росії треба зберегти відносини із США, тому іранці, ймовірно, не отримають від неї допомоги

Ігор Семиволос (Фото: LIGA.net)

Іран, попри укладений договір про всеосяжну співпрацю з Росією, скоріш за все, залишиться "біля розбитого корита". Адже для РФ пріоритетом є війна в Україні, для ведення якої їй потрібно не розривати відносини зі Сполученими Штатами. Таку думку висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв’ю LIGA.net.

Він зазначив, що Іран має давню історію стосунків з Росією, яка є переважно негативною. Тому договір про всеосяжну співпрацю з РФ, що був підписаний у січні 2025 року, викликав всередині країни серйозну критику. Частина іранських еліт опиралася зближенню, щоб "мати поле для маневру".

"Станом на зараз у Ірану поля для маневру не лишилося. Їм справді треба отримати від Росії запевнення, що вона буде допомагати. А от Росії хіба це потрібно? Їй як раз і не потрібно. Це певний цугцванг для Москви", – сказав Семиволос.

За його словами, Росія прагне зберегти відносини з США, адже позиція Штатів щодо російсько-української війни надає Москві "певних надій".

"Вони не хочуть, щоб ці надії розбилися об іранський корабель. Скоріш за все, буде багато гучних слів, але мало справ. І тут іранці можуть опинитися біля розбитого корита", – припустив директор Центру.

Семиволос наголосив, що поведінка Росії стане " чітким сигналом всім, хто вважає, що Москва може комусь допомогти".