Семиволос: Москва оставит Иран "у разбитого корыта"

России нужно сохранить отношения с США, поэтому иранцы, вероятно, не получат от нее помощи

Игорь Семиволос (Фото: LIGA.net)

Иран, несмотря на заключенный договор о всеобъемлющем сотрудничестве с Россией, скорее всего, останется "у разбитого корыта". Поскольку для РФ приоритетом является война в Украине, для которой ей нужно не разрывать отношения с Соединенными Штатами. Такое мнение выразил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью LIGA.net.

Он отметил, что Иран имеет давнюю историю отношений с Россией, которая преимущественно негативна. Поэтому договор о всеобъемлющем сотрудничестве с РФ, подписанный в январе 2025 года, вызвал внутри страны серьезную критику. Часть иранских элит сопротивлялась сближению, чтобы "иметь поле для маневра".

"По состоянию на данный момент у Ирана поля для маневра не осталось. Им действительно нужно получить от России заверение, что она будет помогать. А вот России разве это нужно? Ей как раз и не нужно. Это определенный цугцванг для Москвы", – сказал Семиволос.

По его словам, Россия стремится сохранить отношения с США, так как позиция Штатов по отношению к российско-украинской войне дает Москве "определенные надежды".

"Они не хотят, чтобы эти надежды разбились об иранский корабль. Скорее всего, будет много громких слов, но мало дел. И тут иранцы могут оказаться у разбитого корыта", – предположил директор Центра.

Семиволос подчеркнул, что поведение России станет "четким сигналом всем, кто считает, что Москва может кому-то помочь".