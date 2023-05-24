Швейцарія за крок від реекспорту Німеччині танків Leopard 2. Це добре для України

Швейцарський уряд вирішив вивести з експлуатації 25 танків Leopard 2, аби згодом перепродати їх Німеччині. Reuters пише, що це дозволить західним союзникам надати Україні більше військової допомоги.

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Уряд Швейцарії запевнив, що військові потреби країни будуть забезпечені. Наступним кроком ухвалити продаж танків має парламент Швейцарії.

Зазначається, що наразі швейцарські військові мають 134 танки німецького виробництва Leopard 2 на озброєнні та ще 96 на зберіганні.

ДОВІДКА. Німеччина ще в лютому 2023 року Безпосередньо в Україну відправляти зброю Швейцарії заборонено. . Німеччина ще в лютому 2023 року просила Швейцарію повернути частину танків німецькому виробнику Rheinmetall. Тоді міністр оборони країни Пісторіус у листі до швейцарської колеги Амхерд запевнив, що танки не будуть відправлені в Україну, а будуть суто компенсацією Німеччині за військову допомогу Києву. Уряд країни понад три місяці шукав рішення, яке б відповідало законам про військовий нейтралітет Швейцарії та окремому ембарго на постачання зброї.

Німецька збройова компанія Rheinmetall будує логістичний центр у Румунії неподалік кордону з Україною, щоб ремонтувати й обслуговувати танки та самохідні артилерійські установки.

17 травня 2023 року українська оборонна компанія Укроборонпром та німецький концерн Rheinmetall стали стратегічними партнерами.

20 травня Rheinmetall висловив бажання виробляти в Україні бронетранспортери Fuchs.

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