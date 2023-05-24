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Швейцарія за крок від реекспорту Німеччині танків Leopard 2. Це добре для України

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 18:51
Швейцарія за крок від реекспорту Німеччині танків Leopard 2. Це добре для України - Фото
Німецький танк Leopard 2 (Фото: ЕРА)

Швейцарський уряд вирішив вивести з експлуатації 25 танків Leopard 2, аби згодом перепродати їх Німеччині. Reuters пише, що це дозволить західним союзникам надати Україні більше військової допомоги.

Уряд Швейцарії запевнив, що військові потреби країни будуть забезпечені. Наступним кроком ухвалити продаж танків має парламент Швейцарії.

Зазначається, що наразі швейцарські військові мають 134 танки німецького виробництва Leopard 2 на озброєнні та ще 96 на зберіганні.

ДОВІДКА. Німеччина ще в лютому 2023 року просила Швейцарію повернути частину танків німецькому виробнику Rheinmetall. Тоді міністр оборони країни Пісторіус у листі до швейцарської колеги Амхерд запевнив, що танки не будуть відправлені в Україну, а будуть суто компенсацією Німеччині за військову допомогу Києву. Уряд країни понад три місяці шукав рішення, яке б відповідало законам про військовий нейтралітет Швейцарії та окремому ембарго на постачання зброї. Безпосередньо в Україну відправляти зброю Швейцарії заборонено.

  • Німецька збройова компанія Rheinmetall будує логістичний центр у Румунії неподалік кордону з Україною, щоб ремонтувати й обслуговувати танки та самохідні артилерійські установки.
  • 17 травня 2023 року українська оборонна компанія Укроборонпром та німецький концерн Rheinmetall стали стратегічними партнерами.
  • 20 травня Rheinmetall висловив бажання виробляти в Україні бронетранспортери Fuchs.

Читайте також: Німеччина замовить 18 танків Leopard 2 за 545 млн євро замість переданих Україні – Reuters

Мілана Головань
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