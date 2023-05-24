Швейцария в шаге от реэкспорта Германии танков Leopard 2. Это хорошо для Украины

Швейцарское правительство решило вывести из эксплуатации 25 танков Leopard 2, чтобы впоследствии перепродать их Германии. Reuters пишет, что это позволит западным союзникам предоставить Украине больше военной помощи.

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Правительство Швейцарии заверило, что военные нужды страны будут обеспечены. Следующим шагом принять продажу танков должен парламент Швейцарии.

Отмечается, что в настоящее время швейцарские военные имеют 134 танка немецкого производства Leopard 2 на вооружении и еще 96 на хранении.

СПРАВКА. Германия еще в феврале 2023 года Непосредственно в Украину отправлять оружие Швейцарии запрещено. . Германия еще в феврале 2023 года просила Швейцарию вернуть часть танков немецкому производителю Rheinmetall. Тогда министр обороны страны Писториус в письме швейцарской коллеге Амхерд заверил, что танки не будут отправлены в Украину, а будут чисто компенсацией Германии за военную помощь Киеву. Правительство страны более трех месяцев искало решение, соответствующее законам о военном нейтралитете Швейцарии и отдельному эмбарго на поставку оружия.

Немецкая оружейная компания Rheinmetall строит логистический центр в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.

17 мая 2023 года украинская оборонная компания Укроборонпром и немецкий концерн Rheinmetall стали стратегическими партнерами.

20 мая Rheinmetall выразил желание производить в Украине бронетранспортеры Fuchs.

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