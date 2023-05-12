Германия закажет 18 танков Leopard 2 за 545 млн евро вместо переданных Украине – Reuters

Германия намерена за 525 млн евро приобрести у производителя 18 танков Leopard 2 взамен машин, в качестве военной помощи переданных в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Минобороны.

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Источники сообщили агентству, что контракт помимо поставки 18 танков Leopard 2 предусматривает опцион на заказ еще 105 танков, и в этом случае сумма контракта возрастет до 2,9 млрд евро.

Ожидается, что бюджетный комитет Бундестага одобрит сделку в конце мая, сообщил источник.

27 марта в СМИ появились сообщения о том, что в Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии. Вскоре информация была официально подтверждена.

23 апреля 2023 года Испания отправила в Украину первую партию Leopard 2.

Немецкая оружейная компания Rheinmetall строит логистический центр в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.

Оборонные компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в начале мая во внесудебном порядке уладили разногласия по правам интеллектуальной собственности на разработки, связанные с танком Leopard 2.

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