"Силовий вплив". У Естонії розповіли про причину пошкодження газопроводу з Фінляндією

Пошкодження газопроводу Balticconnector, який пролягає у Балтійському морі між Естонією та Фінляндією, свідчать про "силовий вплив". Про це заявив глава Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур, передає DW.

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За його словами, цілком очевидним є той факт, що "пошкодження викликані вельми потужним силовим впливом".

Певкур підкреслив, що ще потрібно встановити конкретний характер впливу.

"Але наразі це виглядає як механічна дія або механічна руйнація", – додав міністр оборони Естонії.

ДОВІДКА. Balticconnector – це трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки у Балтійському морі.

8 жовтня 2023 року трубопровід Balticconnector зупинив свою роботу через позаштатну ситуацію.

Фінська компанія Gasgrid та естонський оператор Elering підготували операцію та розпочали визначення місця ймовірного витоку.

11 жовтня Столтенберг повідомив про "рішучу відповідь" НАТО у разі доведення навмисної атаки на газопровід.

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