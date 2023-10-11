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"Силовий вплив". У Естонії розповіли про причину пошкодження газопроводу з Фінляндією

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 17:10
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур (фото - скриншот з відео)

Пошкодження газопроводу Balticconnector, який пролягає у Балтійському морі між Естонією та Фінляндією, свідчать про "силовий вплив". Про це заявив глава Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур, передає DW.

За його словами, цілком очевидним є той факт, що "пошкодження викликані вельми потужним силовим впливом".

Певкур підкреслив, що ще потрібно встановити конкретний характер впливу.

"Але наразі це виглядає як механічна дія або механічна руйнація", – додав міністр оборони Естонії.

ДОВІДКА. Balticconnector – це трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки у Балтійському морі.
  • 8 жовтня 2023 року трубопровід Balticconnector зупинив свою роботу через позаштатну ситуацію.
  • Фінська компанія Gasgrid та естонський оператор Elering підготували операцію та розпочали визначення місця ймовірного витоку.
  • 11 жовтня Столтенберг повідомив про "рішучу відповідь" НАТО у разі доведення навмисної атаки на газопровід.

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Калінін Артемій
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фінляндіяаваріяЕстоніятрубопровідBalticconnector
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