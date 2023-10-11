"Силовое воздействие". В Эстонии рассказали о причине повреждения газопровода с Финляндией

Повреждение газопровода Balticconnector, который проходит в Балтийском море между Эстонией и Финляндией, свидетельствуют о "силовом воздействии". Об этом заявил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур, передает DW.

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По его словам, вполне очевиден тот факт, что "повреждения вызваны весьма мощным силовым воздействием".

Певкур подчеркнул, что еще предстоит установить конкретный характер воздействия.

"Но в настоящее время это выглядит как механическое действие или механическое разрушение", – добавил министр обороны Эстонии.

СПРАВКА. Balticconnector – это трубопровод, соединивший с 2019 года газотранспортные системы Финляндии и Эстонии. Его пропускная способность – 7,2 млн кубометров в сутки, длина – 150 км, из которых 77 км – на дне Финского залива в Балтийском море.

8 октября 2023 года трубопровод Balticconnector остановил свою работу из-за внештатной ситуации.

Финская компания Gasgrid и эстонский оператор Elering подготовили операцию и приступили к определению места вероятной утечки.

11 октября Столтенберг сообщил о "решительном ответе" НАТО в случае доказательства атаки на газопровод.

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