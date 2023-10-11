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"Силовое воздействие". В Эстонии рассказали о причине повреждения газопровода с Финляндией

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 17:10
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (фото - скриншот с видео)

Повреждение газопровода Balticconnector, который проходит в Балтийском море между Эстонией и Финляндией, свидетельствуют о "силовом воздействии". Об этом заявил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур, передает DW.

По его словам, вполне очевиден тот факт, что "повреждения вызваны весьма мощным силовым воздействием".

Певкур подчеркнул, что еще предстоит установить конкретный характер воздействия.

"Но в настоящее время это выглядит как механическое действие или механическое разрушение", – добавил министр обороны Эстонии.

СПРАВКА. Balticconnector – это трубопровод, соединивший с 2019 года газотранспортные системы Финляндии и Эстонии. Его пропускная способность – 7,2 млн кубометров в сутки, длина – 150 км, из которых 77 км – на дне Финского залива в Балтийском море.
  • 8 октября 2023 года трубопровод Balticconnector остановил свою работу из-за внештатной ситуации.
  • Финская компания Gasgrid и эстонский оператор Elering подготовили операцию и приступили к определению места вероятной утечки.
  • 11 октября Столтенберг сообщил о "решительном ответе" НАТО в случае доказательства атаки на газопровод.

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Калинин Артемий
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аварияФинляндиятрубопроводBalticconnectorЭстония,
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