Скандал з російським судном у ПАР: розслідування закінчено та частково засекречено
Президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса заявив, що підсанкційне судно РФ доставило військовий вантаж з Об'єднаних Арабських Еміратів, причому влада ПАР до прибуття вантажу не знала, що його доставляє судно, яке перебуває під санкціями. Про це повідомляє The Guardian.
Рамафоса оголосив результати розслідування щодо операцій у порту Кейптауна в грудні 2022 року з російським судном Lady R, що перебуває під санкціями.
Як встановила комісія, чиновники ПАР не мали інформації, що російське судно, законтрактоване для доставлення з ОАЕ військової техніки, перебуває під санкціями, це стало відомо лише тоді, коли судно вже наблизилося до Кейптауна.
Розслідування було розпочато після того, як посол США у ПАР звинуватив уряд країни у військовій співпраці з Росією. У відповідь міністр ПАР, відповідальний за контроль над озброєннями, заявив, що уряд "не санкціонував" жодних постачань зброї до Росії. Після цього президент ПАР призначив комісію для розслідування цієї нагоди.
Згідно з підсумковою доповіддю комісії, з судна було вивантажено військову техніку, проте жодну зброю на неї не вантажили.
Комісія також наголосила, що офіційні особи ПАР не мали змоги проконтролювати, яким саме судном буде доставлено обладнання з Об'єднаних Арабських Еміратів. Санкції США були запроваджені щодо судна через його зв'язки з компанією, яка займалася перевезенням зброї для війни Росії в Україні.
Президент Рамафоса оприлюднив короткий виклад результатів розслідування, проте повідомив, що повний текст звіту комісії засекречений, оскільки "розкриття подробиць про доставлене обладнання поставить під загрозу важливі військові операції та життя солдатів".
- 11 травня 2023 року посол США в ПАР звинуватив країну у постачанні РФ озброєннями та боєприпасами.
- 12 травня міністр ПАР, відповідальний за контроль над озброєннями, заявив, що уряд "не санкціонував" постачання зброї до Росії.
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