Скандал з російським судном у ПАР: розслідування закінчено та частково засекречено

Президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса заявив, що підсанкційне судно РФ доставило військовий вантаж з Об'єднаних Арабських Еміратів, причому влада ПАР до прибуття вантажу не знала, що його доставляє судно, яке перебуває під санкціями. Про це повідомляє The Guardian.

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Рамафоса оголосив результати розслідування щодо операцій у порту Кейптауна в грудні 2022 року з російським судном Lady R, що перебуває під санкціями.

Як встановила комісія, чиновники ПАР не мали інформації, що російське судно, законтрактоване для доставлення з ОАЕ військової техніки, перебуває під санкціями, це стало відомо лише тоді, коли судно вже наблизилося до Кейптауна.

Розслідування було розпочато після того, як посол США у ПАР звинуватив уряд країни у військовій співпраці з Росією. У відповідь міністр ПАР, відповідальний за контроль над озброєннями, заявив, що уряд "не санкціонував" жодних постачань зброї до Росії. Після цього президент ПАР призначив комісію для розслідування цієї нагоди.

Згідно з підсумковою доповіддю комісії, з судна було вивантажено військову техніку, проте жодну зброю на неї не вантажили.

Комісія також наголосила, що офіційні особи ПАР не мали змоги проконтролювати, яким саме судном буде доставлено обладнання з Об'єднаних Арабських Еміратів. Санкції США були запроваджені щодо судна через його зв'язки з компанією, яка займалася перевезенням зброї для війни Росії в Україні.

Президент Рамафоса оприлюднив короткий виклад результатів розслідування, проте повідомив, що повний текст звіту комісії засекречений, оскільки "розкриття подробиць про доставлене обладнання поставить під загрозу важливі військові операції та життя солдатів".

11 травня 2023 року посол США в ПАР звинуватив країну у постачанні РФ озброєннями та боєприпасами.

12 травня міністр ПАР, відповідальний за контроль над озброєннями, заявив, що уряд "не санкціонував" постачання зброї до Росії.

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