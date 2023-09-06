Скандал с российским судном в ЮАР: расследование закончено и частично засекречено

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса завил, что подсанкционное судно РФ доставило военный груз из Объединенных Арабских Эмиратов, причем власти ЮАР до прибытия груза не знали, что его доставляет судно, которое находится под санкциями. Об этом сообщает The Guardian.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Рамафоса огласил результаты расследования относительно операций в порту Кейптауна в декабре 2022 года с находящимся под санкциями российским судном Lady R.

Как установила комиссия, чиновники ЮАР не имели информации, что российское судно, законтрактованное для доставки из ОАЭ военной техники, находится под санкциями, это стало известно только когда судно уже приблизилось к Кейптауну.

Расследование было начато после того, как посол США в ЮАР обвинил правительство страны в военном сотрудничестве с Россией. В ответ министр ЮАР, ответственный за контроль над вооружениями, заявил, что правительство "не санкционировало" никаких поставок оружия в Россию. После этого президент ЮАР назначил комиссию для расследования этого случая.

Согласно итоговому докладу комиссии, с судна была выгружена военная техника, однако никакое оружие на него не грузили.

Комиссия также подчеркнула, что официальные лица ЮАР не имели возможности проконтролировать, каким именно судном будет доставлено оборудование из Объединенных Арабских Эмиратов. Санкции США были введены в отношении судна из-за его связей с компанией, которая занималась перевозками оружия для войны России на Украине.

Президент Рамафоса обнародовал краткое изложение результатов расследования, однако при этом сообщил, что полный текст отчета комиссии засекречен, так как "раскрытие подробностей о доставленном оборудовании поставит под угрозу важные военные операции и жизни солдат".

11 мая 2023 года посол США в ЮАР обвинил страну в снабжении РФ вооружением и боеприпасами.

12 мая министр ЮАР, ответственный за контроль над вооружениями, заявил, что правительство "не санкционировало" поставки оружия в Россию.

Читайте также: Президент ЮАР — Путину: Вернитесь в зерновую сделку, мы приехали не за "дарами" для Африки

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.