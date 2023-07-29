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Президент ЮАР — Путину: Вернитесь в зерновую сделку, мы приехали не за "дарами" для Африки

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 09:39
Президент ЮАР — Путину: Вернитесь в зерновую сделку, мы приехали не за
Сирил Рамафоса (Фото: EPA)

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса призвал диктатора Владимира Путина вернуться в зерновое соглашение. Об этом он сказал на встрече с главой Кремля в Москве, сообщили ресурсы оккупантов.

По его словам, когда Путин выступал, то говорил о зерне, а представители африканских стран предлагали реализовать зерновую сделку и открыть Черное море для мировых рынков. 

Рамафоса отметил, что он и его коллеги приехали в РФ "не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африки". 

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача — добиться каких-либо поставок такого характера", — заявил президент ЮАР.

Читайте также: Мировая продовольственная система подорвана, РФ нужно вернуть в зерновое соглашение – Генсек ООН

Дмитрий Гриниченко
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