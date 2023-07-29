Президент ЮАР — Путину: Вернитесь в зерновую сделку, мы приехали не за "дарами" для Африки

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса призвал диктатора Владимира Путина вернуться в зерновое соглашение. Об этом он сказал на встрече с главой Кремля в Москве, сообщили ресурсы оккупантов.

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По его словам, когда Путин выступал, то говорил о зерне, а представители африканских стран предлагали реализовать зерновую сделку и открыть Черное море для мировых рынков.

Рамафоса отметил, что он и его коллеги приехали в РФ "не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африки".

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача — добиться каких-либо поставок такого характера", — заявил президент ЮАР.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.

В течение следующих дней Россия начала наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины. В частности, в ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.

Ночью 27 июля страна-террорист РФ ударила ракетами "Калибр" по порту в Одесской области. В результате погиб местный житель.

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