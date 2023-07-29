Президент ПАР — Путіну: Поверніться до зернової угоди, ми приїхали не за "дарами" для Африки

Президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса закликав диктатора Володимира Путіна повернутися до зернової угоди. Про це він сказав на зустрічі з главою Кремля у Москві, повідомили ресурси окупантів.

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За його словами, коли Путін виступав, то говорив про зерно, а представники африканських країн пропонували реалізувати зернову угоду та відкрити Чорне море для світових ринків.

Рамафоса зазначив, що він та його колеги приїхали до РФ "не для того, щоб просити якісь "дари" для Африки".

"Ми, звичайно, розуміємо, що ви з щедрості вирішили безкоштовно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з великою повагою до цього ставимося. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання — досягти якихось постачань такого характеру", — заявив президент ПАР.

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