Скандального бійця ММА Мак-Грегора визнали винним у зґвалтуванні та побитті жінки

Високий суд Ірландії ухвалив рішення у справі 36-річного бійця змішаних єдиноборств Конора Мак-Грегора, визнавши його винним у побитті та зґвалтуванні жінки в одному з дублінських готелів у 2018 році. Про це пишуть The Guardian та Newsweek.

Постраждала, Нікіта Ганд, заявила, що Мак-Грегор запросив її та її подругу на вечірку в пентхаусі готелю Beacon у грудні 2018 року. За словами жінки, під час вечірки вживали наркотики та алкоголь. Пізніше, стверджує вона, Мак-Грегор відвів її до спальні, де зґвалтував.

Адвокат Ганд Джон Гордон зазначив, що вона перебувала під впливом речовин і приймала антидепресанти.

Після інциденту жінка звернулася до лікарні, де її оглянули у відділенні для постраждалих від сексуального насильства. Лікар порадив зробити фотографії травм через їхній "серйозний характер".

Мак-Грегор заперечив усі звинувачення, стверджуючи, що між ними був добровільний інтимний зв'язок. Він також відкинув звинувачення у тому, що залишив синці на тілі жінки, і назвав її твердження "вигадками".

Після понад шести годин обговорення присяжні винесли вирок, зобов’язавши Мак-Грегора виплатити Ганд компенсацію у розмірі майже 250 000 євро. Після завершення судового процесу боєць відмовився спілкуватися з пресою.

