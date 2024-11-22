Скандального бойца ММА Мак-Грегора признали виновным в изнасиловании и избиении женщины

Суд постановил, что Конор Мак-Грегор в 2018 году принудил женщину к сексуальному акту без ее согласия

Конор Макгрегор (Фото: ЕРА/Juan Carlos Dominguez)

Высокий суд Ирландии принял решение по делу 36-летнего бойца смешанных единоборств Конора Мак-Грегора, признав его виновным в избиении и изнасиловании женщины в одной из дублинских гостиниц в 2018 году. Об этом пишут The Guardian и Newsweek.

Пострадавшая Никита Ганд заявила, что Мак-Грегор пригласил ее и ее подругу на вечеринку в пентхаусе отеля Beacon в декабре 2018 года. По словам женщины, во время вечеринки употребляли наркотики и алкоголь. Позже, утверждает она, Мак-Грегор отвел ее в спальню, где изнасиловал.

Адвокат Ганд Джон Гордон отметил, что она находилась под действием веществ и принимала антидепрессанты.

После инцидента женщина обратилась в больницу, где она была осмотрена в отделении для пострадавших от сексуального насилия. Врач посоветовал сделать фотографии травм из-за их "серьезного характера".

Мак-Грегор отрицал все обвинения, утверждая, что между ними была добровольная интимная связь. Он также отверг обвинения в том, что оставил кровоподтеки на теле женщины, и назвал ее утверждение "выдумками".

После более чем шести часов обсуждения присяжные вынесли приговор, обязав Мак-Грегора выплатить Ганд компенсацию в размере почти 250 000 евро. После завершения судебного процесса боец отказался общаться с прессой.

BREAKING: Conor McGregor refuses to answer questions as he leaves Dublin's High Court.A jury in a civil court found the mixed martial arts fighter raped a woman in a Dublin hotel in 2018.Warning: This video contains flash photography https://t.co/IDDerAtSxZ pic.twitter.com/WRKrSWi6Rk — Sky News (@SkyNews) November 22, 2024

Ранее бойца по продвижению UFC приговорили к общественным работам за нападение на автобус в апреле 2018 года, где был его экссуперник Хабиб Нурмагомедов.

11 марта Макгрегора задержали в Майами-Бич американского штата Флорида: он якобы поссорился с фанатом, выбил у того из рук смартфон, попрыгал на нем и забрал обломки.