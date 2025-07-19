Словенія ухвалила закон про евтаназію

Закон дозволяє невиліковно хворим можливість піти з життя за допомогою лікарів

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Парламент Словенії схвалив закон, що дозволяє невиліковно хворим скористатися послугами медицини, щоб померти за власним бажанням. Про це повідомляє The Slovenia Times.

Закон був ухвалений 50 голосами "за", ще 34 депутати проголосували "проти" і троє утрималися.

Закон прописує умови, за яких пацієнт може отримати дозвіл на добровільну смерть за допомогою лікарів.

Людина має бути дорослою і мати невиліковну хворобу, що спричиняє нестерпний біль чи психологічні страждання.

Дозвіл надає спеціальна комісія, яка призначає незалежного лікаря для оцінки стану заявника та психіатра для оцінки його здатності ухвалювати рішення.

Пацієнти повинні самостійно ковтати або вводити легальну речовину, а медичні працівники матимуть можливість відмовитися від участі в асистованій смерті.

Закон набуде чинності через два тижні після публікації в Офіційному віснику, але знадобиться ще шість місяців, перш ніж його можна буде застосувати на практиці. Перехідний період передбачений для врегулювання всіх процедур.

Закон був ухвалений після консультативного референдуму минулого року, на якому 55% словенців висловилися за такий закон.