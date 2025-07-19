Словения приняла закон об эвтаназии

Закон разрешает неизлечимо больным людям уйти из жизни с помощью врачей

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Словенский парламент принял закон, разрешающий неизлечимо больным воспользоваться услугами медицины для смерти по собственному желанию. Об этом сообщает The Slovenia Times.

Закон был принят 50 голосами "за", 34 депутата проголосовали "против", и трое воздержались.

Закон прописывает условия, при которых пациент может получить разрешение на добровольную смерть с помощью врачей.

Человек должен быть совершеннолетним и иметь неизлечимое заболевание, которое вызывает невыносимую боль или психологические страдания.

Разрешение выдается специальной комиссией, которая назначает независимого врача для оценки состояния заявителя и психиатра для оценки его способности принимать решения.

Пациенты должны самостоятельно проглатывать или вводить легальное вещество, а медицинские работники смогут отказаться от участия в эвтаназии.

Закон вступит в силу через две недели после публикации в Официальном вестнике, однако потребуется еще шесть месяцев, прежде чем его можно будет применить на практике. Переходный период предусмотрен для урегулирования всех процедур.

Закон был принят после консультативного референдума в прошлом году, на котором 55% словенцев высказались за принятие такого закона.