В парламенте Великобритании поддержали законопроект об эвтаназии
Палата общин парламента Великобритании проголосовала за законопроект о легализации помощи при смерти, что может привести к наибольшим социальным изменениям в стране за последнее поколение. Об этом сообщает Reuters.
314 законодателей проголосовали за законопроект, 291 – против.
Закон "О неизлечимо больных взрослых (конец жизни)" предоставляет психически дееспособным, неизлечимо больным взрослым в Англии и Уэльсе, которым осталось жить шесть месяцев или меньше, право решить, завершить ли свою жизнь с помощью врачей.
Среди законодателей вокруг законопроекта продолжались ожесточенные дебаты.
Сторонники утверждали, что право на добровольную смерть с медицинским сопровождением обеспечит достоинство и сострадание людям, которые страдают.
Оппоненты опасались, что уязвимых людей могут заставить покончить жизнь самоубийством или они сами примут такое решение, опасаясь, что станут обузой для родных и общества.
Опросы общественного мнения показывают, что большинство британцев поддерживают помощь при смерти.
После голосования в нижней палате парламента законопроект поступит на рассмотрение верхней Палаты лордов. Как отмечает агентство, верхняя палата почти наверняка поддержит решение членов Палаты общин.
- Эвтаназия разрешена в ряде стран, включая Австралию, Канаду, Испанию, а также в некоторых штатах США.
- 27 мая парламент Франции в первом чтении также поддержал законопроект о легализации ассистированной смерти.