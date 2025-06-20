В парламенте Великобритании поддержали законопроект об эвтаназии

Законопроект о праве на добровольную смерть с медицинской помощью вызвал жестокие дебаты среди законодателей

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Палата общин парламента Великобритании проголосовала за законопроект о легализации помощи при смерти, что может привести к наибольшим социальным изменениям в стране за последнее поколение. Об этом сообщает Reuters.

314 законодателей проголосовали за законопроект, 291 – против.

Закон "О неизлечимо больных взрослых (конец жизни)" предоставляет психически дееспособным, неизлечимо больным взрослым в Англии и Уэльсе, которым осталось жить шесть месяцев или меньше, право решить, завершить ли свою жизнь с помощью врачей.

Среди законодателей вокруг законопроекта продолжались ожесточенные дебаты.

Сторонники утверждали, что право на добровольную смерть с медицинским сопровождением обеспечит достоинство и сострадание людям, которые страдают.

Оппоненты опасались, что уязвимых людей могут заставить покончить жизнь самоубийством или они сами примут такое решение, опасаясь, что станут обузой для родных и общества.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство британцев поддерживают помощь при смерти.

После голосования в нижней палате парламента законопроект поступит на рассмотрение верхней Палаты лордов. Как отмечает агентство, верхняя палата почти наверняка поддержит решение членов Палаты общин.