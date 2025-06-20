В парламенті Великої Британії підтримали законопроєкт про евтаназію

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Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала за законопроєкт про легалізацію допомоги при смерті, що може призвести до найбільших соціальних змін у країні за останнє покоління. Про це повідомляє Reuters.

314 законодавців проголосували за законопроєкт, 291 – проти.

Закон "Про невиліковно хворих дорослих (кінець життя)" надає психічно дієздатним, невиліковно хворим дорослим в Англії та Вельсі, яким залишилося жити шість місяців або менше, право вирішити, чи завершити своє життя за допомогою лікарів.

Серед законодавців навколо законопроєкту тривали запеклі дебати.

Прихильники стверджували, що право на добровільну смерть із медичним супроводом забезпечить гідність та співчуття людям, які страждають.

Опоненти побоювалися, що вразливих людей можуть змусити покінчити життя самогубством або вони самі так вирішать, побоюючись, що стануть тягарем для рідних і суспільства.

Опитування громадської думки показують, що більшість британців підтримують допомогу при смерті.

Після голосування у нижній палаті парламенту законопроєкт надійде на розгляд верхньої Палати лордів. Як зазначає агенція, верхня палата майже напевно підтримає рішення членів Палати громад.