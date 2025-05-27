Парламент Франції підтримав законопроєкт про евтаназію

До пацієнтів, які хочуть здійснити асистовану смерть, є низка вимог

Національні збори Франції (Фото: EPA/TERESA SUAREZ)

Парламент Франції 27 травня у першому читанні підтримав законопроєкт про легалізацію асистованої смерті – евтаназії. Про це повідомляє The Guardian.

305 депутатів нижньої палати проголосували "за", а 199 виступили проти. Також вони одностайно підтримали закон, який встановлює право на паліативну допомогу у спеціалізованих установах для людей наприкінці життя.

Зазначається, що французький уряд схарактеризував закон про евтаназію як "етичну відповідь на необхідність підтримки хворих та тих, хто страждає".

Законопроєкт дасть право медикам вирішувати, чи має право пацієнт отримати доступ до "смертельної речовини", якщо висловив таке бажання. У документі сказано, що евтаназію пацієнт зможе здійснити самостійно або попросити медперсонал.

До пацієнтів є вимоги: бути старше 18 років, бути громадянином Франції або мати дозвіл на проживання, а також страждати на "серйозне, невиліковне, небезпечне захворювання, що прогресує, або смертельне захворювання", яке невиліковне.

При цьому захворювання має викликати "постійні, нестерпні фізичні чи психологічні страждання", з якими не можна впоратися за допомогою лікування. Також пацієнт має бути спроможним свідомо висловлювати думки та приймати рішення.

Серед тих, хто підтримав законопроєкт "про життя", більшість депутатів-центристів та їхніх союзників, а також лівих, а більшість правих та вкрай правих депутатів проголосували проти.

Далі законопроєкти мають бути передані до Сенату (верхньої палати), а потім назад до нижньої палати (Національної асамблеї) для другого читання. Зазначається, що до кінця року навряд чи буде схвалено закони.

На сьогодні у Франції дозволена лише пасивна евтаназія: відмова від штучної підтримки життя або глибока седація перед смертю.