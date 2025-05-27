Парламент Франции поддержал законопроект об эвтаназии
Парламент Франции 27 мая в первом чтении поддержал законопроект о легализации ассистированной смерти – эвтаназии. Об этом сообщает The Guardian.
305 депутатов нижней палаты проголосовали "за", а 199 выступили против. Также они единогласно поддержали закон, который устанавливает право на паллиативную помощь в специализированных учреждениях для людей в конце жизни.
Отмечается, что французское правительство охарактеризовало закон об эвтаназии как "этический ответ на необходимость поддержки больных и страдающих".
Законопроект даст право медикам решать, имеет ли право пациент получить доступ к "смертельному веществу", если выразил такое желание. В документе сказано, что эвтаназию пациент сможет осуществить самостоятельно или попросить об этом медперсонал.
К пациентам есть требования: быть старше 18 лет, быть гражданином Франции или иметь вид на жительство, а также страдать "серьезным, неизлечимым, опасным прогрессирующим или смертельным заболеванием", которое неизлечимо.
При этом заболевание должно вызывать "постоянные, невыносимые физические или психологические страдания", с которыми нельзя справиться при помощи лечения. Также пациент должен быть в состоянии осознанно выражать мысли и принимать решения.
Среди тех, кто поддержал законопроект "о жизни", большинство депутатов-центристов и их союзников, а также левых, а большинство правых и крайне правых депутатов проголосовали против.
Далее законопроекты должны будут передать в Сенат (верхнюю палату), а затем обратно в нижнюю палату (Национальную ассамблею) для второго чтения. Отмечается, что до конца года вряд ли будут одобрены законы.
На сегодняшний день во Франции разрешена только пассивная эвтаназия: отказ от искусственного поддержания жизни или глубокая седация перед смертью.
- В марте 2021 года эвтаназию легализовали в Испании, а в мае 2023 года – в Португалии для неизлечимо больных людей.
- 12 февраля 2024 года экс-премьер Нидерландов умер вместе со своей женой посредством совместной эвтаназии.