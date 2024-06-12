Соціологи дізналися, що світ більше вірить Байдену, ніж Трампу. Обидва – улюбленці Філіппін

Найбільша підтримка і Байдена, і Трампа на Філіппінах: 77% та 68% відповідно

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

43% людей зі всього світу схильні довіряти президенту США Джо Байдену, його опоненту Дональду Трампу вірять 28% жителів Землі. Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницьким центром Pew Research Center, передає Голос Америки.

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Хоча жителі 24 країн більше довіряють Байдену, ніж Трампу, колишній президент США лідирує в Угорщині та Тунісі, в той час, як у восьми країнах, що залишилися, в оцінках Байдена і Трампа немає значної різниці.

Обидва американські лідери отримали одні зі своїх найвищих оцінок довіри на Філіппінах: у Байдена – 77%, у Трампа – 68%.

Водночас, згідно із соцопитуванням, світовий рейтинг довіри до Байдена впав через війну на Близькому Сході.

У 34 країнах медіанний рівень несхвалення дій Байдена щодо війни склав 57%. За даними Pew, опитування було проведено до того, як Байден оголосив свою пропозицію щодо припинення війни.

Дослідники також з'ясували, що Трампу більше довіряють чоловіки, ніж жінки. Крім того, близько чотирьох з десяти опитаних у всіх країнах світу вважають, що колись США були зразком демократії та сили у світовому масштабі, але тепер це не так.

Опитування проводилося Pew Research Center з 5 січня до 21 травня 2024 року. Участь у ньому брали 40 566 осіб із 34 країн світу, США до цієї вибірки не були включені.

У листопаді 2023 року Financial Times написала, що Байден не проходить тест Рейгана ("чи стало краще жити за останні чотири роки"), тому його переобрання на другий термін – під великим сумнівом.

22 травня 2024 року опитування Harris показало, що більшість американців помилково думають, що США перебувають у рецесії (хоча востаннє це було у 2020 році), і звинувачують у ній президента Байдена.

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