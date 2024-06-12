Социологи узнали, что мир больше верит Байдену, чем Трампу. Оба – любимчики Филиппин

Наибольшая поддержка и Байдена, и Трампа на Филиппинах: 77% и 68% соответственно

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

43% людей со всего мира склонны доверять президенту США Джо Байдену, его оппоненту Дональду Трампу верят 28% жителей Земли. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center, передает Голос Америки.

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Хотя жители 24 стран больше доверяют Байдену, чем Трампу, бывший президент США лидирует в Венгрии и Тунисе, в то время как в оставшихся восьми странах в оценках Байдена и Трампа нет значительной разницы.

Оба американских лидера получили одни из своих самых высоких оценок доверия на Филиппинах: у Байдена – 77%, у Трампа – 68%.

В то же время, согласно соцопросу, мировой рейтинг доверия к Байдену упал из-за войны на Ближнем Востоке.

В 34 странах медианный уровень неодобрения действий Байдена касательно войны составил 57%. По данным Pew, опрос был проведен до того, как Байден объявил свое предложение о прекращении войны.

Исследователи также выяснили, что Трампу больше доверяют мужчины, чем женщины. Кроме того, около четырех из десяти опрошенных во всех странах мира считают, что когда-то США были образцом демократии и силы в мировом масштабе, но теперь это не так.

Опрос проводился Pew Research Center с 5 января по 21 мая 2024 года. Участие в нем приняли 40 566 человек из 34 стран мира, США в эту выборку не были включены.

В ноябре 2023 года Financial Times написала, что Байден не проходит тест Рейгана ("стало ли лучше жить за последние четыре года"), поэтому его переизбрание на второй срок под большим сомнением.

22 мая 2024 года опрос Harris показал, что большинство американцев ошибочно думают, что США находятся в рецессии (хотя в последний раз это было в 2020 году), и обвиняют в ней президента Байдена.

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