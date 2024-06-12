Социологи узнали, что мир больше верит Байдену, чем Трампу. Оба – любимчики Филиппин
43% людей со всего мира склонны доверять президенту США Джо Байдену, его оппоненту Дональду Трампу верят 28% жителей Земли. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center, передает Голос Америки.
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Хотя жители 24 стран больше доверяют Байдену, чем Трампу, бывший президент США лидирует в Венгрии и Тунисе, в то время как в оставшихся восьми странах в оценках Байдена и Трампа нет значительной разницы.
Оба американских лидера получили одни из своих самых высоких оценок доверия на Филиппинах: у Байдена – 77%, у Трампа – 68%.
В то же время, согласно соцопросу, мировой рейтинг доверия к Байдену упал из-за войны на Ближнем Востоке.
В 34 странах медианный уровень неодобрения действий Байдена касательно войны составил 57%. По данным Pew, опрос был проведен до того, как Байден объявил свое предложение о прекращении войны.
Исследователи также выяснили, что Трампу больше доверяют мужчины, чем женщины. Кроме того, около четырех из десяти опрошенных во всех странах мира считают, что когда-то США были образцом демократии и силы в мировом масштабе, но теперь это не так.
Опрос проводился Pew Research Center с 5 января по 21 мая 2024 года. Участие в нем приняли 40 566 человек из 34 стран мира, США в эту выборку не были включены.
- В ноябре 2023 года Financial Times написала, что Байден не проходит тест Рейгана ("стало ли лучше жить за последние четыре года"), поэтому его переизбрание на второй срок под большим сомнением.
- 22 мая 2024 года опрос Harris показал, что большинство американцев ошибочно думают, что США находятся в рецессии (хотя в последний раз это было в 2020 году), и обвиняют в ней президента Байдена.
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