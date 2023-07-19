Спецслужби Польщі розкрили агентів РФ – збиралися підривати потяги зі зброєю для України
Агентство внутрішньої безпеки Польщі розкрило російську агентурну мережу, якій було поставлено завдання підривати потяги з військовою та гуманітарною допомогою для України. Про це повідомляє Gazeta Polska.
Як повідомляє видання, польське Агентство внутрішньої безпеки (ABW) разом із прокуратурою ліквідувало "найбільшу в історії російську розвідувальну мережу", яка діяла в Польщі.
З березня до липня 2023 року за підозрою у шпигунстві на користь російського ГРУ затримано 15 осіб – громадян Білорусі, Росії та України. За законами Польщі, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Слідство вважає, що члени групи отримували завдання з Москви, після їх виконання отримували винагороду в криптовалютах (переважно у біткойнах), а потім їх переводили в готівку.
10 липня повідомлялося, що ABW затримало 15-го фігуранта розслідування діяльності групи, яку підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, чоловік, громадянин України, стежив за критичною інфраструктурою, зокрема військовими об'єктами та морськими портами.
- 6 квітня 2022 року у польському місті Познань військова поліція затримала двох громадян Білорусі, які збирали розвіддані про критичні військові та цивільні об'єкти.
- 12 квітня Польща заарештувала громадянина РФ і висунула йому звинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки.
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