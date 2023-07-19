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Спецслужби Польщі розкрили агентів РФ – збиралися підривати потяги зі зброєю для України

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19.07.2023, 13:54
Спецслужби Польщі розкрили агентів РФ – збиралися підривати потяги зі зброєю для України - Фото
Польська ABW (Ілюстративне фото - EPA)

Агентство внутрішньої безпеки Польщі розкрило російську агентурну мережу, якій було поставлено завдання підривати потяги з військовою та гуманітарною допомогою для України. Про це повідомляє Gazeta Polska.

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Як повідомляє видання, польське Агентство внутрішньої безпеки (ABW) разом із прокуратурою ліквідувало "найбільшу в історії російську розвідувальну мережу", яка діяла в Польщі.

З березня до липня 2023 року за підозрою у шпигунстві на користь російського ГРУ затримано 15 осіб – громадян Білорусі, Росії та України. За законами Польщі, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідство вважає, що члени групи отримували завдання з Москви, після їх виконання отримували винагороду в криптовалютах (переважно у біткойнах), а потім їх переводили в готівку.

10 липня повідомлялося, що ABW затримало 15-го фігуранта розслідування діяльності групи, яку підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, чоловік, громадянин України, стежив за критичною інфраструктурою, зокрема військовими об'єктами та морськими портами.

ДОВІДКА. У середині березня 2023 року розкрито дев'ять ймовірних учасників шпигунської мережі (польські ЗМІ писали, що Росія завербувала білорусів та українців, росіян тоді не виявили), за два тижні – ще трьох, а наприкінці червня – спортсмена. Вони діяли у Підкарпатті, стежили за залізничними коліями, діяли на маршрутах поїздів, що прямують у бік України, куди йде військова техніка і гуманітарна допомога. За даними МВС Польщі, підозрювані готувалися до диверсій, спрямованих на зрив постачання. Спецслужби знайшли у групи камери стеження, GPS-трекери та інше електронне обладнання, яке мало бути пущене в хід для стеження за транспортом у різних місцях поблизу кордону.

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Сергій Бережний
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