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Спецслужбы Польши раскрыли агентов РФ – собирались взрывать поезда с оружием для Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 13:54
Спецслужбы Польши раскрыли агентов РФ – собирались взрывать поезда с оружием для Украины - Фото
Польская ABW (Иллюстративное фото - EPA)

Агентство внутренней безопасности Польши раскрыло российскую агентурную сеть, которой была поставлена задача взрывать поезда с военной и гуманитарной помощью для Украины. Об этом сообщает Gazeta Polska.

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Как сообщает издание, польское Агентство внутренней безопасности (ABW) вместе с прокуратурой ликвидировало "крупнейшую в истории российскую разведывательную сеть", которая действовала в Польше.

С марта по июль 2023 года по подозрению в шпионаже в пользу российского ГРУ задержаны 15 человек – граждане Беларуси, России и Украины. По законам Польши, им грозит до 10 лет лишения свободы.  

Следствие считает, что члены группы получали задания из Москвы, после их выполнения получали вознаграждение в криптовалютах (в основном в биткойнах), а затем их обналичивали.

10 июля сообщалось, что ABW задержало 15-го фигуранта расследования деятельности группы, которую подозревают в шпионаже в интересах России. По данным следствия, мужчина, гражданин Украины, следил за критической инфраструктурой, в том числе военными объектами и морскими портами.

СПРАВКА. В середине марта 2023 года раскрыто девять вероятных участников шпионской сети (польские СМИ писали, что Россия завербовала беларусов и украинцев, россиян тогда не обнаружили), спустя две недели – еще троих, а в конце июня – спортсмена. Они действовали в Подкарпатье, следили за железнодорожными путями, действовали на маршрутах поездов, направляющихся в сторону Украины, куда идет военная техника и гуманитарная помощь. По данным МВД Польши, подозреваемые готовились к диверсиям, направленным на срыв поставок. Спецслужбы нашли у группы камеры слежения, GPS-трекеры и другое электронное оборудование, которое должно было быть пущено в ход для слежки за транспортом в разных местах вблизи границы.

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Сергей Бережной
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