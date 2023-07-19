Спецслужбы Польши раскрыли агентов РФ – собирались взрывать поезда с оружием для Украины
Агентство внутренней безопасности Польши раскрыло российскую агентурную сеть, которой была поставлена задача взрывать поезда с военной и гуманитарной помощью для Украины. Об этом сообщает Gazeta Polska.
Как сообщает издание, польское Агентство внутренней безопасности (ABW) вместе с прокуратурой ликвидировало "крупнейшую в истории российскую разведывательную сеть", которая действовала в Польше.
С марта по июль 2023 года по подозрению в шпионаже в пользу российского ГРУ задержаны 15 человек – граждане Беларуси, России и Украины. По законам Польши, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Следствие считает, что члены группы получали задания из Москвы, после их выполнения получали вознаграждение в криптовалютах (в основном в биткойнах), а затем их обналичивали.
10 июля сообщалось, что ABW задержало 15-го фигуранта расследования деятельности группы, которую подозревают в шпионаже в интересах России. По данным следствия, мужчина, гражданин Украины, следил за критической инфраструктурой, в том числе военными объектами и морскими портами.
- 6 апреля 2022 года в польском городе Познань военная полиция задержала двух граждан Беларуси, собиравших разведданные о критических военных и гражданских объектах.
- 12 апреля Польша арестовала гражданина РФ и предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу российской разведки.
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